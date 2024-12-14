騙貸2700億外逃…山西前首富涉洗錢 遭英沒收1億資產

山西前首富田文軍。（取材自央視）

50歲的山西前首富田文軍在中國國內騙貸約2700億元（人民幣，下同）後跑路英國置產定居，其妻郝江波2022年在倫敦巴克萊銀行帳戶存入6萬9500英鎊（約合人民幣64萬元）現金時，因無法提供其巨額資產來源的合理解釋，觸發了反洗錢審查，引發英國跨國調查。目前，英國已沒收了田文軍夫妻在英價值1200萬英鎊（約合人民幣1.1億元）的資產。

據時代財經報導，田文軍曾控制山西晉中「德御系」多家公司。多年來，「德御系」從山西省多家農信社、城商行等金融機構違規融資貸款 超2000億元，田文軍背後還涉及到多年前山西省金融領域系統的反腐風暴，波及11個市、50多個縣（市、區），共立案審查調查涉案人員168名，包括公職人員130人，案件縱跨省市縣三級，收回處置不良資產、風險資產達1700多億元。

田文軍控制的「德御系」公司違規從金融機構套出來的錢，不少都投入了資本市場運作。「德御系」先後控制4家上市公司和3家掛牌公司，橫跨A股、美股、新三板，「德御系」公司頻繁股權質押，且不斷爆倉，在市場興風作浪一番之後，最後一地雞毛。

田文軍夫婦早在2015年就做好了「跑路」準備，和兩個孩子通過投資 移民計畫先後抵達英國，還通過各種方式將大量資產轉移至英國，並於2019年全家逃往英國。不過2022年5月的一天，當郝江波在倫敦的巴克萊銀行帳戶存入6萬9500英鎊現金時，觸發了反洗錢審查，最終引發英國國家打擊犯罪局（NCA）跨國調查。

公告顯示，田文軍和郝江波仍然是中國公民。

對此，中國網民留言評論：「都是我們的血汗錢」，「老實了，也不叫喚也不咬人了」，「可這也是中國的錢啊」，「不到百分之一，毛毛雨啦」，「這才多少？這家人搞走了2000多億」。