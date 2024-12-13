太輕？李鐵涉賄1.2億判20年 網酸國足終於「進囚」

前中國男足國家隊主教練李鐵(中)受賄行賄案13日判決，李鐵被判處有期徒刑20年。 （取材自經濟觀察報）

中國國家男子足球 隊前主教練李鐵被控犯受賄、行賄等五項罪名案，13日上午由湖北省咸寧市中級人民法院法院作出一審判決。李鐵被以受賄罪、行賄罪、單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪數罪並罰，判處有期徒刑20年。相較於此前律師估計可能判無期徒刑，20年刑期讓不少網民直呼「太輕了」。

來源：九派新聞

著名律師秦明昨分析認為，李鐵總涉案金額接近1.2億元（人民幣，下同），從涉案金額和罪名來算，李鐵可能達到無期徒刑以上刑罰。

而從今天判刑20年不如此前分析的刑期要長來看，有分析稱，李鐵可能在認罪認罰的態度以及退贓、自首坦白或檢舉立功上，獲得了法官認可。

至於有法界人士曾估計李鐵可能被判死刑，秦明認為，李鐵所涉五項罪名，應該是沒有任何一項被判死的。

不少網民獲悉李鐵被判20年，紛紛留言：「怎麼才20年？」，「太輕了吧」，「出來就是李老頭了」，「國足再進一囚」，「進不了球門，卻可以進囚門」，「2042年見，老鐵」。

前中國男足國家隊主教練李鐵(中)受賄行賄案13日判決，李鐵被判處有期徒刑20年。 （取材自澎湃新聞）

據央視新聞，2023年8月，湖北省咸寧市人民檢察院以涉嫌收賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員收賄、對非國家工作人員行賄五項罪名對李鐵提起公訴。今年3月28日，湖北省咸寧市中級人民法院一審開庭。

檢方指控：2019年至2021年，李鐵利用擔任國家男子足球選拔隊主教練、國家男子足球隊主教練職務便利或職權，為相關單位及個人在球員入選國家隊、贏得比賽、簽約俱樂部等事項上提供協助，非法收受他人給予共5089萬餘元。

2019年，李鐵為當選男足國家隊總教練，請託他人提供協助，後於2020年給予他人100萬元。 2019年，李鐵在武漢 卓爾職業足球俱樂部有限公司任職期間，為謀取當選男足國家選拔隊主教練等利益，請託他人提供幫助，該俱樂部給予他人200萬元。

2017年至2019年，李鐵利用擔任卓爾俱樂部總經理、主教練職務便利，為河北華夏幸福足球俱樂部有限公司在球員轉會、贏得比賽等事項上提供幫助，先後收受華夏俱樂部給予2675萬元。 2015年至2019年，李鐵先後在華夏俱樂部、卓爾俱樂部任職期間，為贏得比賽，請託其他足球俱樂部在比賽中配合或消極比賽，華夏俱樂部、卓爾俱樂部給予相關人員錢款共折合3905萬餘元。

庭審中，李鐵當庭表示認罪悔罪。

另外，中央紀委國家監委昨通報，十四屆全國政協原常委、民族和宗教委員會原副主任苟仲文嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。苟仲文曾擔任國家體育總局局長，主管體育系統近6年，今年5月被官宣落馬，為體育系統掀起反腐風暴以來落馬最高級別官員。