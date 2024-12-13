江蘇名廚被調查 網友震驚：反腐已到廚師長級別

南京虹橋飯店。（取材自微信）

12月12日，據「玄武清風」微信 公眾號消息，南京虹橋飯店原總廚師長丁洪平涉嫌嚴重職務違法，目前正接受南京市玄武區監委監察調查。丁洪平是江蘇名廚，曾於2013年被中國烹飪協會評為「中國烹飪大師」。由於消息內容不多，網民們紛紛認為「字少事大」，留言評論「震驚，反腐已經到廚師長級別了」，「廚師長什麼級別，正廚級？」。

據極目新聞報導，「南京虹橋飯店」官方微信公眾號介紹，南京虹橋飯店於1986年12月開業，是江蘇省總工會直屬全民所有制企業。2022年飯店開始升級改造工程，打造花園式酒店，並委託金陵酒店管理公司管理，將於2024年底對外試營業。

南京虹橋飯店一名前員工表示，她此前與丁洪平分處不同部門，曾見過對方多次，丁洪平在業內比較有名氣。公開資料顯示，丁洪平在網上被冠以「烹飪大師」、「江蘇名廚」等頭銜。而由於是國營企業，廚師長應帶編制，級別可能相當於「副處級」。

江蘇省總工會工作人員表示，目前南京虹橋飯店還沒有對外營業。對於丁洪平接受調查一事，該工作人員稱不了解相關情況。

另據魯中晨報，丁洪平會受監委監察調查，是根據監察法第三章第15條規定，監察機關對6類對象進行監察，其中就包括工商業聯合會機關的公務員，以及參照「中華人 民共和國公務員法」管理的國有企業管理人員。