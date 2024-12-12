昆明飯店老闆半夜發地址「來找我」 21歲女前台拒赴約 結果…

從視頻看到，飯店老闆林總在淩晨1時左右給溫女發了一個位置，並稱「我給你個地址，你來找我」，遭到溫女拒絕後，老闆告訴她「明天不用來了，工資我給你結清」。（取材自瀟湘晨報）

1名昆明溫姓女網友日前在社交平台上反映，自己遭遇飯店老闆潛規則，因沒有順從老闆的意思半夜赴約，導致第二天被辭退，事件曝光後引發熱議。日昨，溫女通報後續進展，雙方已在勞動部門調解下達成和解，飯店向溫女支付了「無故辭退經濟賠償金」。

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瀟湘晨報報導，溫女指出，自己今年21歲，11月11日入職昆明市盤龍區新國潮江湖菜川菜體驗館，入職崗位是服務員，不久後，她被調整到前台收銀崗位。

11月24日，飯店老闆林總組織員工團建，當晚用餐到深夜。聚餐快結束時，林總以談工作為由讓溫女等他，溫女士擔心太晚了，多次詢問林總，是不是有工作要安排，但林總都沒有答覆。一直等到聚餐結束，大家都走了，在沒有詢問溫女要回哪裡情況下，林總打了車，走到路邊過程中還搭了溫女的手臂。察覺情況不對的溫女堅持要自己騎車回家。

溫女到家後，林總給溫女發了一個地址，並要求：「我給你個地址，你來找我。」在遭到溫女婉拒後，林總稱「沒事，那就算了，就算我白提拔你。」見溫女沒回應，林總又發信息稱「明天不用來了，工資我給你結清。」隔天，溫女收到了林總發來的1210元人民幣工資。

溫女將自己遭遇上網後，網友紛紛議論「這個林老闆哪來的自信要一個服務員崗位也潛規則，這是精蟲上腦了吧」、「之前都有多個下屬給他潛了，慣性思維讓他認為這個也能輕鬆拿下」、「老闆有小心思，只是現在00後有性格。不鳥你。支持你的」。

林總在群組裡向溫女道歉。（取材自瀟湘晨報）

事件發酵後該飯店遭到大量低分評論，林總隨後在群裡向溫女道歉，雙方在勞動部門調解下達成和解，飯店向溫女支付了「無故辭退經濟賠償金」。