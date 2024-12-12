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泉州男開車刷美女視頻 妻「大義滅親」拍畫面傳給交警

中國新聞組／北京12日電
肖某邊開車邊刷短視頻看美女。（取材自微博）
肖某邊開車邊刷短視頻看美女。（取材自微博）

一名女子近日向泉州高速交警舉報稱，她的丈夫邊開車邊刷視頻看美女，還拍下丈夫肖某在駕駛座專注地看著手機屏幕上的美女，而車輛正疾馳在高速公路上的畫面傳給交警。民警隨後追到高速服務區找到肖某，肖某坦承不諱。據了解，肖某妻子還拍下丈夫被罰畫面發到了朋友圈，引來熱議，不少網友讚她「幹得漂亮」，也有人勸她「趕緊離婚吧，生命安全最重要」。

據泉州晚報報導，泉州高速交警支隊一大隊表示，12月8日上午，該隊接到一名女子的舉報稱，其丈夫駕車沿著瀋海高速從廈門前往浙江，途中長時間用手機刷視頻看美女，目前正在泉州轄區路段。

該女子向民警提供了相關違法行為的照片顯示：一名戴著眼鏡的男子正駕車行駛在高速公路第二車道上，該車左前方不遠處有兩輛小車，其中與該車相距較近的一輛壓線行駛，疑準備變更到第二車道上；雖然與前車相距很近，但戴眼鏡男子的視線卻仍在手機屏幕上，他的手機放置在方向盤上處於播放狀態，畫面中是一名美女。

接到舉報後，執勤民警與女子取得聯繫，並安排警力到瀋海高速洛陽江服務區尋找到涉事駕駛人肖某進行調查。經民警調查核實，肖某對被舉報的違法行為供認不諱，舉報人是其妻子。肖某駕車時存在妨礙安全行車的行為，民警依法給予駕駛證記3分，罰款50元人民幣的處罰。

高速交警查實並對肖某給予處罰。（取材自微博）
高速交警查實並對肖某給予處罰。（取材自微博）

據媒體報導，女子事後還將丈夫被罰的畫面拍照並發到了朋友圈。這一舉動迅速引發了身邊人的關注和熱議，肖某也因此「聲名遠揚」。網友們紛紛猜測，可能是女子多次勸說丈夫無果，才選擇了這種「大義滅親」的方式。

多數網友表示支持和理解肖妻的舉報，畢竟高速公路上開車玩手機極其危險，也是對妻子生命安全的漠視，女子舉報是出於自我保護，也是正義之舉，紛紛留言：「幹得好！大義滅親」，「該，生命都握他手上了」，「他當著老婆的面刷別的女人的視頻，也沒尊重老婆，他高速開車看手機，也沒珍惜把老婆的命當命」，「家有賢妻」，「幹的漂亮」。

有網友不滿警方對肖某的處罰，認為應該加大處罰力度。還有一些網友不看好兩人的未來：「雖然開車看視頻是不對，但妻子不但舉報了，還拍短視頻發網上了，這男的但凡想得通，大機率可以離婚了」，「支持妳坐人家老公的車」，「以後小心點，千萬別讓他買保險」，「趕緊離吧，生命安全最重要」。

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