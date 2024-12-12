清盤人接管恒大許家印私人飛機將轉賣 估值3000萬美元

曾屬於恒大許家印的私人飛機，外觀有恒大的字樣和LOGO。（取材自快科技）

恒大集團 創辦人許家印的私人飛機已被清盤人接管，並正在尋求轉賣，該飛機型號為空巴A319，機齡14年，大小與商用客機相當，目前停泊在廣州。飛機的估值約為2500萬美元(約人民幣)至3000萬美元，只剩全新時的估值9000萬美元的27%-30%。

許家印私人飛機外觀有恒大的字樣和LOGO，編號是B-6435。這架飛機原本可以搭載120多人，但許家印為了舒服改裝過，只能容納19名乘客。因它內部裝飾相當豪華，也被大家稱作是「空中會所」。

其內艙可以分為三個部分。前艙有12個座位，都是寬敞的真皮沙發。其中，八個座位配有吧台，四個座位一字排開，在艙內的牆壁上有兩台顯示幕，方便看電影。中艙則是一個餐廳，有五個座位和一張圓桌。後艙則是兩個設有床鋪的獨立休息室，其中一個是許家印的專用主人房，有獨立浴室及廁所。

據稱，恒大過往曾經擁有至少四架飛機及已額外訂購多一架，2021年傳出許家印已出售其中兩架小型飛機，去年許家印被帶走後，恒大也曾放售一架印有公司中英文名稱的A319。

在清盤人接管許家印私人飛機的背景下，恒大集團的清盤進程也在加速。根據英屬處女群島高等法院的命令，恒大集團旗下的景程公司已被清盤，並且委任了清盤人。清盤人的主要工作包括保存公司資產、向債權人及其他持有者返還價值，以及調查導致公司清盤的原因。

許家印私人飛機被清盤人接管並尋求出售的消息，無疑為恒大集團的未來增添了更多的不確定性。這是否意味著恒大集團的大結局即將到來，目前尚無定論。但可以肯定的是，恒大集團的債務危機仍在持續發酵。