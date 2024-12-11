「等我死了收屍」母女搭火車霸位拒讓 拿刀威脅乘警

女子持手機捶打乘警。(視頻截圖)

中國山西大同開往上海的一輛列車近日發生搶位糾紛。有網友發布影片稱，一對母女坐了別人的座位拒不讓座，乘警勸說母女倆坐回自己座位也不配合，女子甚至持剪刀威脅自殘、用手機襲警。

華商報報導，目擊者稱，起因是這位女子帶著母親占兩個女學生的位子不讓座。「一開始不讓座的原因是說她的手機掉了，不願意換，說有人偷手機。乘警來了以後問手機號，她說不記得手機號，乘警已經調到她的號碼撥打，手機就在她包包裡響了，這時候她說報警調監控，有人把手機塞回來了。

該目擊者表示：「母女倆占座，一開始在胡言亂語。她拒絕讓位，並且用手機砸乘警，拿剪子威脅要自殺，還說有人要害她們娘倆。」

現場影片顯示，乘警告訴這名女子：「我警告你，拿出你的座位號來。」女子情緒激動，隨即大喊：「你等著，我死了，為我收屍！」隨即拿出剪刀，但被乘警快速奪下。

該乘警表示：「我警告你，這叫襲警，你懂不懂！」但女子仍用手機砸乘警，隨後被乘警強行帶走。

目擊者表示：「車廂的人都喊抓起來，她被帶走的時候大家都說好。」直言母女倆不僅霸座，還進行人身攻擊：「說你們南方人一股子窮酸味，噁心！你們身上衣服有沒有250元，我大衣2000多元跟你們說。」