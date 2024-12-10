我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓上百特工援俄任務曝光 行前惡補俄語、作戰經歷「禁談外國新聞」

習近平向美喊話：願保持對話 關稅科技戰不會有贏家

深圳地產老闆墜樓亡 早前遭法院強制執行8億人民幣

記者賴錦宏／即時報導
深圳地產商花伴里集團董事長陳生強，傳出因債務問題墜樓身亡。（取材自深圳潮商網）
深圳地產商花伴里集團董事長陳生強，傳出因債務問題墜樓身亡。（取材自深圳潮商網）

近日，網傳深圳地產商花伴里集團董事長陳生強，因債務問題墜樓身亡，引發廣泛關注。花伴里集團工作人員證實陳生強離世，但宣稱是「病逝」。值得一提的是，今年7月15日，深圳市中級人民法院將陳生強列為被執行人，執行金額高達人民幣8億元。

據紅星資本局和微博消息稱，花伴里集團實控人、董事長陳生強去世，因債務問題「跳樓身亡」。對此，花伴里集團工作人員稱，「董事長是病逝，但具體情況不清楚。」

亦有網傳花伴里集團發出的訃告顯示，「陳生強於11月27日因病突發離世，享年61歲」，其告別會已於上周一（12月2日）舉行。

有知情人士透露，陳生強是潮汕人，「很仗義，有責任有擔當，就是過不了心裡的那個坎，盡管面臨債務問題，他一直在努力償還債務並支付員工工資‌。」有員工稱，陳生強有責任有擔當。

公開資料顯示，深圳花伴里集團實業有限公司成立於1998年，資產規模超過人民幣150億元，業務包括各類投資房地產綜合開發，建築安裝工程等，是大陸較早從事城市更新行業的企業之一，旗下員工逾千人。

深圳市中級人民法院曾於2024年7月15日將陳生強列為被執行人，執行金額高達8億元人民幣。

據花伴里官方微博，花伴里集團在地產開發領域業務主要集中在深圳本地的舊村、舊城改造。

微博 投資 房地產

上一則

習近平向美喊話：願保持對話 關稅科技戰不會有贏家

延伸閱讀

聖誕節、大熊貓帶動…港「一簽多行」首周末內地客增3成

聖誕節、大熊貓帶動…港「一簽多行」首周末內地客增3成
塌陷來不及處理 深圳鐵路工程巨坑吞13人 當局稱「失聯」

塌陷來不及處理 深圳鐵路工程巨坑吞13人 當局稱「失聯」
深圳高鐵工地不到2個月再崩塌 13名工人失聯

深圳高鐵工地不到2個月再崩塌 13名工人失聯
滬深二手房交易 達近四年最大量

滬深二手房交易 達近四年最大量

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
谷愛凌在寒冬裡穿羽絨服搭配短褲，「抗凍力」讓網友驚呆了。（取材自微博）

谷愛凌在西安上演「褲子消失術」 網友：謎一樣的存在

2024-12-03 07:30
疑似上海綠地老董張玉良的男子在KTV包廂接受性服務。（取材自X平台）

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

2024-12-08 05:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
疑似是薄瓜瓜本人帳號發出4張圖片，稱是2006年媽媽寫給他的家書。(圖截自X平台)

薄瓜瓜社群轉高調 再發文PO媽媽寫的家書

2024-12-06 22:59
吳艷妮的「無褲風」造型讓身材曲線畢露。（取材自鳳凰網）

田徑女神吳艷妮「無褲風」上熱搜 網卻轟：羞恥感滿滿

2024-12-03 06:30

超人氣

更多 >
王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心
藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大

藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大
疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕

疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕
涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義

涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義
吃壽司容易犯的錯誤 日本廚師指出這幾項

吃壽司容易犯的錯誤 日本廚師指出這幾項