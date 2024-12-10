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白天種晚上就收成？江蘇農村栽「成熟大白菜」疑騙補助

中國新聞組／北京10日電
民眾發布視頻稱有人在田裡種成熟的大白菜，疑騙取補助款。（取材自奔流新聞）
民眾發布視頻稱有人在田裡種成熟的大白菜，疑騙取補助款。（取材自奔流新聞）

大白菜白天種下，晚上就收成？江蘇徐州一名網民近日發布影片，爆料有一群人在他的土地上「種植」成品大白菜，且當天晚上就收成，疑似騙取國家補助款。對此，當地政府部門都表示未聽說此事，或是不願回應。

奔流新聞報導，爆料網民指出，事發江蘇省徐州市邳州市戴莊鎮營子村，在他上傳的影片裡，可以看到一輛滿載成品大白菜的貨車，開到一片地上滿是成品大白菜的地方停下，現場有二三十人在忙著從車上卸下成品大白菜，然後挖土把菜種下去，大部分都是中老年人。

爆料者在影片中稱這塊地是他家的，並質問現場的人是誰讓他們種的？但沒人理會他。他說，這已是第11車大白菜了，這種行為可能是在惡意套取國家補助款。隨後影片內容切換到傍晚時分，幾位老人正在剝白菜葉子並將剝好的白菜裝車，爆料者說，「大家看啊，上午栽的，這會傍晚就這樣了。」接著一名男子上前阻止他繼續拍攝。

爆料者表示，已將此事反映到徐州市12345服務熱線和徐州市紀委，但一直沒有處理結果。

報導稱，當地多名村民受訪時大多表示不了解相關情況，也有人稱該影片是去年拍攝的。戴莊鎮鎮政府工作人員則說，「沒聽說過這事」；邳州市農業農村局工作人員亦稱對此並不知情，也不願回應助農惠農補貼政策。徐州市、邳州市紀委辦公室也都未做出回應。

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