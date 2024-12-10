1日遊9.9元包餐？重慶50老人上完推銷課 就被丟包淋雨

老人們控訴被低價旅行團丟包。（視頻截圖）

低價旅行團騙局層出不窮，近日重慶就出現一個9.9元（人民幣，下同，約1.3美元）的公園一日遊，還包一頓免費午餐，吸引50多名老人報名參加。但活動當天，老人們坐上主辦方提供的大巴，到會場聽了一上午的課、吃了一頓老鴨湯午餐，就被拉到路口「丟包」。由於沒有導遊，老人根本找不到公園在哪裡，參加旅行團的孫女士直呼「受了騙」。

據北京青年報引述重慶台報導，出遊當天，孫女士早上6時多就和朋友們一起坐上了大巴，在聽了一個上午的課後，終於吃到午餐。中午時分，他們被拉到新牌坊轉盤旁的金頂路路口，50多名老人找不到所謂的公園，只好淋著雨原路折返。同團的范先生說，他們當天一共買了四個上課推銷的床墊，每個價值在1500元左右。

一日遊旅行團稱每人旅費9.9元，不但包餐還送洗衣液。（取材自北京青年報）

記者找到涉事店鋪詢問當天情況，對方連忙否認是他們組織的團，並表示不接受採訪，隨即火速鎖門下班。採訪過程中還有兩名老人前來報名參加其他旅遊團，據了解，這次的行程是到四川遂寧的一日遊，每人收費70元，並稱會發放5斤肉和豬蹄。

目前，孫女士已向旅遊監管部門進行投訴，重慶市文化市場綜合行政執法總隊已經介入調查。而低價旅行團誆騙老人的案件頻傳，有老母親不顧孩子勸說，執意要參加40元由桂林四天三夜還包吃包住的行程，回來時帶著幾千、幾萬的被推銷「特產」。近來更有老人報名參加旅遊團，卻被忽悠買下海景房，事後想退款還得支付總房價 40%的違約金。

有網友認為，天下沒有白吃的午餐，「這些貪小便宜的老人不值得同情」；也有人分析，這些坑人的團都是沒有旅遊資質不法分子搞的，「不明事理的人都把屎盆子扣旅行社頭上」。