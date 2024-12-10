花70萬送女兒進港大因造假被退學 南京家長告中介詐騙

南京一名學生遭港大退學，才知道當初委託的中介機構造假她的學歷和成績。圖為香港大學，非當事人。(中通社資料照片)

南京一名李姓婦人花了70萬元（人民幣，下同，約9.6萬美元）找中介機構幫女兒申請入讀香港 大學，沒想到讀了一年多突然收到校方通知，稱申請資料造假，女兒今年10月被港大勒令退學。李女控訴中介機構私下偽造學歷和IB成績，對女兒造成巨大打擊，甚至稱「要到尼姑庵去當尼姑」，李女因此要求中介機構賠償200萬元。

綜合荔枝新聞、九派新聞報導，李女2022年在一場港澳留學推介會上接觸到「索沃教育」，對方稱提供國際知名高校「包錄取」服務，不成功不收費。於是李女和索沃教育簽訂合同，支付25萬元訂金，還被對方告知都「不用煩惱」，只要等待錄取通知書就好；2022年12月果然收到港大錄取通知書，李女再支付剩下的45萬元。

李女的女兒2023年9月順利入學，但讀了一年多後，今年10月被校方判定偽造國際高中學生身分及IB成績，因此遭到退學。

李女控訴，如果女兒不符合港大入學條件，中介應提前告訴她，而不是私下偽造資料，「這不是害孩子嗎？」她表示，女兒當時高考 文科成績本可上211院校，如今被退學，大受打擊，要求機構賠償200萬。索沃教育全額退還70萬元中介費，但把偽造學歷責任推給一名職員，並表示200萬賠償金額過高，無法應允。

目前李女已報警，並聘請律師要打官司討回公道。江蘇律師倪韶鳳表示，如果因商家隱瞞、虛構事實導致產生損失，消費者可主張購買該服務金額3倍以內的賠償。

據了解，索沃教育成立於2017年9月，今年11月，該公司因登記的住所或經營場所無法聯繫，被南京市場監督管理局列入經營異常名錄。近日該公司也因其他合同糾紛被起訴。