月來第2起…博主擅闖四川冰海子遇難 「全身都紫了」

12月4日，有驢友在戶外群發布消息和視頻稱，自己在徒步四川康定冰海子時，發現一具遇難者遺體，已被凍得面目全非，「全身紫了」，身上有一件紅色衝鋒衣。（取材自中華網）

一支徒步登山隊近日在四川康定冰海子發現一具遺體，已被凍得面目全非，「全身都紫了」。冰海子海拔約4800米，是一處尚未完全開發區域，正值封山期，但一個月來已發現兩具遺體，顯示仍有遊客擅闖。有網民根據遺體上的紅色衝鋒衣，懷疑死者是今年7月出發挑戰貢嘎大環線後失聯的24歲網紅松客。

影音來源：YouTube

讀特新聞報導，從驢友發布的視頻來看，遇難者身著紅色衝鋒衣，深色褲子、普通運動鞋，躺在被雪覆蓋的亂石坡上，身旁沒有背包和相關裝備，身上也有部分被雪覆蓋。

康定市公安局榆林派出所表示，這不是冰海子第一次發生類似事故，在一個月前，也曾有遊客在冰海子失聯，11月5日被找到並確認遇難。

中華網報導，前段時間，探險網紅松客突然斷更並失去了聯繫，引發許多網友擔憂，眼尖的網友認出，這具被發現的遺體，很可能就是那位失聯多月的松客。

松客活躍於抖音 平台，是小有名氣的徒步旅行博主，他熱愛戶外運動，征服了秦嶺冬華鰲等經典徒步路線；今年7月，松客發布視頻宣布將挑戰貢嘎大環線。全長約360公里，松客增加難度，將五座山峰納入，總路程達400公里，海拔爬升3萬米，並計畫獨自在20多天內完成，隨後失聯。

知情者于先生（化姓）透露，經過衣物鞋子比對死者是自己的朋友，今年24歲，雲南人，11月初，朋友獨自前往甘孜後失聯。

對於死者的身分信息，目前只知道是一個24歲的雲南男孩，至於是不是松客，現在並沒有確定。