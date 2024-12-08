學生晚自習上廁所須開醫院證明 山東1高中班主任挨批

學校廁所。(取材自華商報)

「關於孩子解手的問題，我已經跟班主任交涉兩次了，她還讓我出證明。孩子晚上吃飯都不敢喝湯，就是因為她不但不讓去方便，還讓孩子回去罰站…」山東聊城學生家長柳女士（化姓）4日反映，15歲兒子上晚自習近兩小時，老師不讓學生上廁所，要去得先開醫院證明。

華商報報導，「我是孩子的媽媽，我兒子從這學期在聊城某重點高中新校上高一。」柳女士介紹，孩子這幾天感冒，她交代孩子一定要多喝水，「晚自習從下午6點20分一直上到8點10分，1小時51分就憋不住想去上廁所，但班主任不允許，孩子還被罰站一節課。」因為孩子憋時間太長，導致孩子肚子不舒服，還氣哭了，「由於孩子憋不住，晚上吃飯都不敢喝湯，平時喝水喝湯都太少了，孩子連大便都解不下來。」

柳女士強調說：「這可是接近兩小時啊，老師不讓孩子去廁所，而且這已經不是一次兩次了，一直都是這樣，還讓孩子罰站。」

她專程去找班主任溝通，希望老師多體諒。「但老師反駁說，那怎麼別的孩子不去呀？老師堅持說要想去廁所就得往醫院開證明。不跑操的就得有醫院證明，這上廁所也得有證明。」

柳女士很詫異，拒絕去醫院開證明，「哪個醫院能證明孩子1小時51分鐘去廁所也是問題了？老師說這是學校裡的規定，但學校工作人員說，學校沒有這種規定，是老師的行為」、「我就很生氣了，我認為她是針對我孩子」，也擔心孩子身體會憋尿致病。

柳女士說，這位班主任是女教師，很年輕，還沒結婚。她認為，學校管理缺乏人性化，管理方法未免有些呆板。「我也是小學老師，我是不同意這樣做的。都是高中生了。別讓孩子高興地去上學，心理出現扭曲。」

柳女士說：「我這個視頻我都沒咋搞，但播放量已經十多萬了，學校工作人員一直找我和我丈夫，讓我把視頻先刪了。12月3日下午，我已經把抖音 視頻隱藏起來了。今天（12月4日）上午，也把視頻號的也隱藏了。」

「今天上午，學校工作人員還給我打電話，我說為什麼能有十多萬的播放量呀，還不是引起了很多家長的共鳴。」她沒想到會引起共同關注，「如果學校處理的我不滿意，我會再重發」、「還有工作人員給我打電話說，不撤視頻會立案調查，也許是嚇唬我吧，意思說已經有網友攻擊到這個老師了。我說那不是我的問題，我說我還真不怕。」

報導說，學校對此尚無回覆。而聊城市教育局 工作人員說：「教育局肯定沒有這樣的規定。」

對家長發了抖音反映這個問題，工作人員回應稱：「這麼嚴重啊，這樣吧，我跟學校把這個事情問一下。」