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染黃又染黑？黑龍江1檢長被爆嫖娼還參股 記者求證遭恐嚇

中國新聞組／北京8日電
黑龍江一檢察長被曝嫖娼被抓。海倫市人民檢察院4日舉行的憲法宣傳日活動上，該檢察長還帶領檢察官進行憲法宣誓儀式。（取材自微信公眾號）
黑龍江一檢察長被曝嫖娼被抓。海倫市人民檢察院4日舉行的憲法宣傳日活動上，該檢察長還帶領檢察官進行憲法宣誓儀式。（取材自微信公眾號）

中國知名普法自媒體「法度Law」12月6日刊文稱，黑龍江省綏化海倫市檢察院楊姓檢察長，日前因涉嫌嫖娼被公安機關拘留，並稱當地警方是在偵辦一件洗浴中心嫖娼案時，意外發現楊某涉及其中，有消息指楊某還涉及參股該洗浴中心。報導並指有記者向海倫市政法委求證時遭恐嚇。此消息目前未獲官方證實。

據自媒體「浪花Media」引述「法度Law」於12月6日刊出文章指出，綏化市一名洗浴中心老闆開設一間經營色情的洗浴中心，同時涉黑，公安機關接獲舉報後，由黑龍江省一位領導指示黑河市警方介入調查，該老闆又將洗浴中心轉移到海倫市重新開店，同時繼續介紹他人賣淫。

消息稱，警方調查期間，從該名老闆私設的監控畫面裡，意外發現楊某涉嫌嫖娼的畫面，楊某因此被拘留12天。文中並稱此消息己得到綏化市檢察院一位檢察官的確認。

「法度Law」援引這位檢察官透露，日前綏化市檢察院內部已經通報了此事，涉及罪名除嫖娼，還可能包括參與經營組織容留賣淫。有消息指出，涉案洗浴中心，楊某自己也有參股。

而就在此文刊出前兩天的12月4日，海倫市人民檢察院舉行的「12·4」憲法宣傳日系列主題活動上，楊某還帶領檢察官進行憲法宣誓儀式。

資料顯示，楊某是黑龍江省綏稜縣人，黑龍江省委黨校法律本科學歷，現任海倫市人民檢察院黨組書記、檢察長。

對此，文章引述海倫市委副書記陸洪艷表示，消息屬實不屬實得等法院判，她說了也不算。有媒體記者稱其就此事向海倫市政法委的工作人員求證時，遭對方稱「你再打電話就控訴你騷擾」，這名記者認為這已涉嫌恐嚇。

由於此案尚未獲相關官方公開證實，楊某是否涉案，以及未來將如何處罰等都還未知。不過檢察長涉嫖娼和非法參股洗浴中心，若只有拘留12天，不少網民昨留言認為「處罰太輕」，並籲官方儘速出面澄清或證實此事，以正視聽，畢竟檢察長涉犯法是知法犯法，不能輕饒。

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