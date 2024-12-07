交警叫醒在服務區睡覺司機 開「疲勞駕駛」罰單 網：更累

交警正在調查司機是否疲勞駕駛。（視頻截圖）

近日在江西宜春高安東服務區，一名貨車司機在服務區休息睡覺時，卻被交警叫醒查疲勞駕駛，還開了罰單。視頻引來大批網民批評高速交警執法粗暴，且有年底到了「拚罰單業績」搶錢之嫌。江西交警則稱，盤查該車是因其多次觸發疲勞駕駛預警，屬重點風險車輛才開罰。但仍有網民諷「幽默，你說人家不休息違法了，人家現在休息了你給人開罰單」。

據九派新聞報導，近日有網民發視頻稱，一名貨車司機在江西宜春高安東服務區休息睡覺時，被交警叫醒查疲勞駕駛並開罰單。兩位身穿制服的工作人員站在警車旁查詢駕駛證件等，視頻拍攝者稱：「交警叫醒睡覺的車（司機），叫醒了罰款，查疲勞駕駛」。目前原視頻已被刪除。

高安東服務區所屬的江西省高速交警一支隊八大隊工作人員昨對此表示，正在調查此事，後續會發布調查結果。「如果確實有疲勞駕駛的情況，交警是可以查處的，這跟你在服務區幹什麼好像沒有關係。有的駕駛員在睡覺，有的在吃飯，有的在洗手間，這個說不準」。

至於有網民反映，是否可以等司機休息好後再進行處罰時，這名工作人員說「這個建議倒是蠻好」。

交警正在調查司機是否疲勞駕駛。（視頻截圖）

據福建電視台「幫視頻」欄目報導，當地高速交警總隊直屬一支隊工作人員稱，貨車的疲勞駕駛是有GPS定位，即北斗系統，針對車輛是否有超過4小時的駕駛紀錄，會實時預警，「存在違法情況，我們才會針對這種違法行為進行檢查，不是說每個車子都把人家叫醒」。

江西交警隨後在昨晚發布此事通報指出，經查，駕駛員童某軍駕駛該輛半掛車，自今年10月5日以來，共觸發疲勞駕駛預警6次，屬於重點風險車輛。

12月4日8時38分，童某軍單獨駕駛該車從湖南瀏陽出發，15時01分進入江西（南）昌（上）栗高速公路高安東服務區，駕車行駛6小時23分，再次觸發疲勞駕駛預警，其行為違反「中華人 民共和國道路交通安全法」等規範的「連續駕駛機動車超過4小時未停車休息或者停車休息時間少於20分鐘」規定。15時12分，執勤民警在服務區發現違法嫌疑車輛，遂敲門核查並依法作出行政處罰。

江西交警的通報獲得不少網民支持，認為疲勞駕駛就該開罰，才能維護公共交通的安全；但也有一些網民留言吐槽嘲諷，質疑交警執法方式粗糙：「可笑，我在睡覺，你把我叫醒，說我疲勞駕駛」，「好不容易找到地方睡一會，又被叫醒了，更疲勞了」，「人家在休息，你去處罰，休息不好，出了事故算誰的？」，「人性化的話，交警在服務區應該可憐他長途開車的疲勞，讓他睡足醒了再作處罰。目的是提醒他不要疲勞駕駛，對己對人的生命負責」。