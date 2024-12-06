寧波腿傷女擺攤被抓 缺飯錢還被逼借50元繳罰款

女攤販向城管求情。(視頻截圖)

浙江寧波多名綜合行政執法（城管）工作人員近日在查處路邊攤販，對一名女攤販罰款50元（人民幣，下同），女攤販求情稱自己經濟困難付不起，卻被該名執法人員要求借款50元繳罰款。由於女攤販腿骨折，沒錢吃飯拖欠房租，被迫出攤還被要求借錢繳罰款，引來網民怒批城管不近人情，連苦命人也不放過。官方事後稱已上門向當事人致歉並獲諒解。

來源：環視頻

據華商報報導，有網民網上發視頻爆料，浙江寧波江北區，多名綜合行政執法工作人員查處路邊攤販，至少兩名攤販被查扣，並對違法攤販現場罰款。一名女攤販向綜合行政執法人員求情道，「30元行不行？30元我可以找人借一下」，綜合行政執法人員說，「30元可以借，50元就不能借了嗎？」。

「我真的很困難，少罰一點……」女子無奈道；對此，該綜合行政執法人員說，「這樣，你明天來我們中隊處理」。

據一名知情人士表示，事發在12月4日晚6時許，現場七八名攤販正在擺攤，綜合行政執法工作人員突然到場拔掉了攤販們的鑰匙，被查獲的女攤販1個多月前因騎電動車 ，腿摔骨折，最近剛恢復擺攤一周，「她50來歲，聽說離婚了，有一個兒子在廣東欠了不少錢。她一個人租房生活」。

「她的腿還沒恢復好，按理不應該出攤，要再休息一段時間，可房租都欠著，吃飯錢都沒了，只能勉強出攤。」知情人士說，她石膏卸了，但腿還沒好利索。綜合行政執法工作人員抓住她，翻她手機裡只有30多元，讓她借錢交罰款，「她沒錢交，對方就拉走了她的煤氣罐」。

「如果不是生活所迫，誰願意擺攤呢？」這位知情人士無奈道，他稱自己和被抓的女攤販經常一起擺攤，每次被綜合行政執法的工作人員抓住，就得交現場交100元罰款，不交就把東西拉走，第二天去城管局得交三五百元。「有關部門處罰她也算是從輕了，只罰了50元。但她確實拿不出這50元，還是問我借的」 。

視頻引發網民怒批城管不知民間疾苦，連苦命人也不放過，「懷念沒有城管的日子」。

12月5日晚，寧波市江北區綜合行政執法局發通報稱，孔浦中隊執法人員巡查無照經營過程中，對女攤販依法作出從輕處罰決定，但存在言語不當行為，已對其進行批評教育，該局並專門上門看望慰問當事人表示真誠地歉意，得到當事人諒解。

不過仍有網民不滿留言：「上了新聞才道歉，這是迫於無奈吧」，「有錯的攤販應該被罰，但50元是不是多了點」，「如果不是網上火了，這個知錯就不存在了」。