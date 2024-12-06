鄭州警攔檢 貨車司機跳下高架橋喪命 網猜測：怕罰款？

河南鄭州一貨車司機遇警察臨檢，突然停車跳下高架橋。(視頻截圖)

為了躲避警方在高架橋上檢查貨車，河南鄭州 3日發生貨車司機跳橋事件。由於事發突然，兩名交警沒能攔住司機，司機落水後被打撈上岸已不幸身亡。據了解，該車輛疑為超限貨運車輛，該種車輛不能上高架橋。消息傳出後，許多網民遺憾司機因懼怕罰款失去性命，「底層民眾生存壓力愈來愈大了」。

來源：果然

極目新聞報導，網傳視頻顯示，數名執法人員在高架橋右側車道緊隨一輛貨車，貨車隨後停下，司機迅速打開車門跳下駕駛室，橫穿數條車道後，翻越左側的護欄跳下高架橋。

另一段視頻顯示，貨車司機被打撈上岸後已身亡，身上蓋著藍布。一邊的家屬痛哭，並質問交警如何將家人逼死，要求調看監控。兩名交警則坐在地上，任家屬拍打。

鄭州市交通運輸局工作人員4日說明，交通運輸局執法人員和交警發現貨車疑似有違法行為，於是上前攔截，司機拒絕接受檢查，執法車跟在貨車後面，準備跟著對方下高架。但在此過程中，司機突然打開車門逃逸，執法人員立即去攔截，但已來不及，司機跳下高架。「太突然了，瞬間跳下去了」。經了解，司機已不幸身亡。

工作人員表示，該車輛疑似為超限貨運車輛，根據鄭州市規定，超限貨運車輛不能上高架橋。經查詢，涉事車輛為重型自卸貨車，車輛屬於鄭州榮安運輸有限公司，獲得新密市交通運輸局頒發的道路運輸許可證。

消息傳出後，不少網民表示底層民眾生存壓力越來越大，「司機看到交警太怕了，被他們會罰款罰死」、「交通聯合執法一次罰款一萬多，現在生意這麼難跑，司機肯定害怕呀」、「駕駛員還有活路嗎？可能每一件小事情，都可能引起駕駛員的精神崩潰」。但也有網民認為「死都不怕還怕什麼」、「即使是沒證或酒駕大不了拘留幾天，也至於這樣去自殺啊」。