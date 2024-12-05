穿越「鰲太線」發現遺體的博主被罰也認罰 網友卻不服

2024年8月，「猛蛇過江」在鰲太線發現遇難者遺體後向警方報案，民警在派出所門口為其拍照留念。（取材自部落客猛蛇過江）

非法穿越危險「鰲太線」並兩度發現驢友遺體的戶外博主「猛蛇過江」要被罰了。據陝西太白山國家級自然保護區管理局消息稱，相關視頻流傳廣泛，易導致驢友效仿，依法或將進行頂格5000元人民幣（約688美元）行政處罰，當事人稱願受罰。有網民認為「罰太輕」，但也有人覺得通報發現亡者的行為需鼓勵，「否則以後發現失蹤者，誰還會報告」。

來源：YouTube

上游新聞報導，太白山自然保護區微信 公眾號日昨發布文章稱，「我局非常重視『猛蛇過江』非法穿越事件，及時召開專題安排部署，研究處置辦法和措施。」

「鰲太線」是連接秦嶺「鰲山」和「太白山」的頂級徒步路線。也是中國死亡率最高的戶外線路，據媒體統計，鰲太線穿越，累計失蹤、死亡人數已經超過50人，「中國鰲太穿越事故調查報告」中，2012年至2017年夏季不足五年的時間裡已累計失蹤、死亡驢友就多達46人。

鰲線禁止穿越警示牌。（取材自上游新聞）

2018年4月16日，陝西太白山國家級自然保護區管理局、陝西省森林公安局第二分局聯合發布公告，全面禁止「鰲太穿越」非法活動。然而，鰲太線並非封閉景區，徒步者仍可通過各種途徑繞道進入。因此，穿越行為未能杜絕，山難事故仍時有發生。

今年8月，博主「猛蛇過江」發視頻稱，其在鰲太線的一頂帳篷內發現了失聯近兩月的遇難驢友馬某，隨後下山報警。

「猛蛇過江」在鰲太線發現罹難者遺體的帳篷。（取材自部落客猛蛇過江）

陝西太白山國家級自然保護區管理局一名工作人員表示，「猛蛇過江」關於鰲太線的視頻在社交平台流傳廣泛，造成較大影響，容易導致驢友效仿非法穿越，依據自然保護區相關條例，或將進行頂格5000元人民幣行政處罰。

對此，「猛蛇過江」表示，自己認識到錯誤，願意接受罰款，並對被罰款的事情出一期道歉視頻，置頂一個月。目前猛蛇過江帳號上，關於鰲太線的視頻已全不可見。

網友認為「罰太輕」，也有網友覺得這樣處罰「這以後誰還會報告了？警告一下差不多吧，這種報告的行為需要被鼓勵」、「知道為什麼貼了協查通告，兩個月還找不到人了吧，發現屍體肯定不止一波人，誰也不敢去報案」。