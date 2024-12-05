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逾4000萬粉絲的中國網紅 直播竹籤捅女遊客屁股 翻車了

中國新聞組／北京5日電
祁天道在三亞戶外直播時，用烤魷魚的竹籤捅一名女遊客的屁股。警方通報稱是祁天道聘請女子合演低俗視頻。（取材自瀟湘晨報）
祁天道在三亞戶外直播時，用烤魷魚的竹籤捅一名女遊客的屁股。警方通報稱是祁天道聘請女子合演低俗視頻。（取材自瀟湘晨報）

在短視頻平台上有著4664萬粉絲的網紅祁天道，近日在三亞戶外直播時，為了博取流量，竟在直播過程中盯著一名女遊客的屁股、並用烤魷魚的竹籤捅她的屁股，行為極為低俗和猥瑣。此舉一播出便引發大部分網友的憤慨舉報，目前其帳號已被封禁15天，直播權限被封禁至2024年12月19日，祁天道也遭行政拘留10日。

來源：YouTube

綜合媒體報導，祁天道還做過諸如搶女孩椰汁喝、拍打女孩屁股、侵犯路人肖像權等行為，長期直播內容低俗以擦邊調戲女生為主，他曾因詐騙被判刑入獄三年。

祁天道被指長期直播內容低俗以擦邊調戲女生為主，引發大量網友譴責並舉報。（視頻截圖...
祁天道被指長期直播內容低俗以擦邊調戲女生為主，引發大量網友譴責並舉報。（視頻截圖）

在快手平台，祁天道共有4664萬粉絲，自稱「快手第一戶外主播」。其快手主頁的「天選企業店」總銷量達到1168萬件，預估總銷售額上億人民幣。

業內人士說，「目前相關部門的要求，是不允許刑滿釋放人員利用此身分在直播、短視頻中博取同情炒作。但這類人群製作其他內容視頻或直播一般是沒有限制的。」

對此，不少網友表示，即使是擺拍，這種直播發出來也太惡俗了，「嚴格整頓短視頻和直播行業吧，這種不管怎麽樣都太惡心了」、「為啥沒人報警？難道都是擺拍」、「如此低俗網紅竟有4000萬粉絲」；也有人表示，平台也有責任，不能縱容下去了。

也有人質疑，為何只是封了15天，而不是封禁？「這樣的人不封天理難容」、「這不正好是證據嗎？把他抓起來呀」。

三亞市公安局海棠分局發出通報：孟某某（男，28歲，網名「祁天道」）為吸粉引流，經過策畫聘請女子合演低俗視頻，並通過網路平台直播，造成極其惡劣影響，海棠分局已依法對孟某某行政拘留10日，案件還在進一步偵辦中。

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