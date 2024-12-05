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北京男失戀跳河 靠羽絨服漂500米 網追問：哪買的？

中國新聞組／北京5日電
男子從橋上跳河。（視頻截圖）
男子從橋上跳河。（視頻截圖）

北京一名男子因被女友提分手，一氣之下飛身跳進湍急的河水中尋死，不料他並未下沉，反而是在河面上一路如充飽的氣球般，漂浮了約500公尺遠後獲救。警方事後說，是男子穿著的羽絨服給了他浮力。由於中國近日剛傳出黑心羽絨服事件，讓不少網友留言「這說明他穿的是一件真羽絨服」，「大難不死，必有厚服」，「哪裡買的？」。

據北京廣播電視台12月3日報導，北京這名男子當時疑似在河邊被女友提分手，他一怒之下，轉身就朝河裡跳了進去，由於河水湍急，加上氣溫又低，現場有目擊民眾報警，但多認為他凶多吉少。

不過，這名男子事後獲救。據當地警方表示，這名男子在河流上漂流500公尺後被救上岸。警方表示，雖然水流較急，這名男子又不會游泳，但因冬日羽絨服較厚實，且浮力令他一直漂浮在河面上，才能幸運撿回一命。

男子跳進河裡沒有往下沉，反而是一路慢慢漂浮。（視頻截圖）
男子跳進河裡沒有往下沉，反而是一路慢慢漂浮。（視頻截圖）

消息昨天衝上微博熱搜，據網傳視頻，該名男子以大字型從橋上跳下河，接著全程不讓掙扎，反而像是玩漂浮一樣慢慢的在河面上淡定漂浮著。有網友看了說「看視頻笑死我了，慢慢的就飄走了」。

不少網友關注羽絨服質量：「大難不死，必有厚服」，「羽絨服要買質量好的，保暖且救命」，「這說明羽絨服裡面是真羽絨」，「羽絨服是什麼牌子，怪好的」。也有網友覺得男子太衝動：「男女分手不是世界末日」，「這樣飄一飄能清醒點了吧」。

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