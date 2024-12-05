1家6口被大水沖走 「巴中好人」收15萬幫尋人卻消失了

今年雨季拒馬河沿途的深水坑。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

去年8月一場洪災，河北淶水人王海偉6位親人開車出去避險在大水中失蹤，王海偉今年4月預付15萬元（人民幣，下同）委託曾獲「巴中好人」稱號的巴中市藍天救援隊隊長蘭天安排專業公司搜尋，但蘭天收錢沒辦事，法院調解還款後更從此「消失」。王海偉說他仍會設法請人，因為相信6位親人還活著，「花再多錢我認，我會一直找下去，這是我活下去的信念」。

據紅星新聞報導，2023年8月1日凌晨4點左右，一輛紅色的悅翔V3載著3個大人和3個小孩共6人，在河北淶水縣石亭鎮曲家磨村附近失聯。他們是王海偉的妻子、妻妹、岳母，以及13歲的大女兒、9歲的小女兒、5歲的妻妹兒子。王海偉說，妻子開車出去避險，但當時道路已被沖毀，政府協調蘭天在內的好幾撥藍天救援隊等救援組織免費搜尋，找了一個月也沒找到。

但王海偉未曾放棄，今年1月他積極聯繫蘭天幫忙找專業搜救公司。「對於我來說活著是一種煎熬，以後肯定要挖的……多少錢我都出，我現在活著就是要以後找到她們。」他曾在微信 中對蘭天這樣說。

蘭天「巴中好人」候選公示。（取材自紅星新聞）

等到開春4月，水降至低位，王海偉請蘭天安排搜救公司來，並於4月2日和23日分3筆給蘭天私人銀行帳戶打去預付金15萬元。但直到5月雨季，蘭天沒來，王海偉親自去了一趟巴中，與蘭天約定5月31日前開展作業，否則全額退款，但蘭天仍沒來也不退款，電話也不接了。王海偉於7月將其告上法庭，8月雙方達成調解，約定9月5日前退錢，但蘭天沒有如約退款。

王海偉說，現在連法院都找不到人了。他訴訟時便申請了保全，發現蘭天銀行卡裡沒有錢，只剩巴中一套房，法院正在執行中，他不知道能拿回多少錢。

巴中市藍天救援隊註冊名為巴中市藍天救援志願協會，法定代表人為蘭天，1983年11月生，曾獲「巴中好人」等多個榮譽稱號，先後參加茂縣高位垮塌、九寨溝地震、陜西省鎮巴車輛溺水打撈等大型救援任務280餘起，志願服務時長約3000餘小時。

巴中應急管理局工作人員稱，巴中市藍天救援隊已罷免 蘭天，政府部門無法對他個人進行處分，可以走司法程序處理。巴中市藍天救援隊工作人員稱，私下收錢屬於蘭天的個人行為，跟藍天救援隊沒有關係。蘭天今天回應稱，他不是刻意不還錢，是資金未到位，大約三五天能處理此事。

6名親人的狀態至今仍是「失蹤」。王海偉現在最大的願望，還是把他們找回來，但他找不到願意來作業的救援公司。一名資深救援從業者說，搜尋的難度很大，洪水 當時大概率把車沖散了，人不在車裡了。

「最佳時間是四五月份，被他拖到6月份的雨季，今年徹底耽誤了，再找的話只能等明年四五月份了。我一直覺得他們活著，這是我活下去的信念。」王海偉這樣說。