我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜發文高調談政治 喊「薄習兩家不曾有過節」

瓊瑤逝世 「還珠」僅「爾康」未回應 中國影評人開嗆

1家6口被大水沖走 「巴中好人」收15萬幫尋人卻消失了

中國新聞組／北京5日電
今年雨季拒馬河沿途的深水坑。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）
今年雨季拒馬河沿途的深水坑。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

去年8月一場洪災，河北淶水人王海偉6位親人開車出去避險在大水中失蹤，王海偉今年4月預付15萬元（人民幣，下同）委託曾獲「巴中好人」稱號的巴中市藍天救援隊隊長蘭天安排專業公司搜尋，但蘭天收錢沒辦事，法院調解還款後更從此「消失」。王海偉說他仍會設法請人，因為相信6位親人還活著，「花再多錢我認，我會一直找下去，這是我活下去的信念」。

據紅星新聞報導，2023年8月1日凌晨4點左右，一輛紅色的悅翔V3載著3個大人和3個小孩共6人，在河北淶水縣石亭鎮曲家磨村附近失聯。他們是王海偉的妻子、妻妹、岳母，以及13歲的大女兒、9歲的小女兒、5歲的妻妹兒子。王海偉說，妻子開車出去避險，但當時道路已被沖毀，政府協調蘭天在內的好幾撥藍天救援隊等救援組織免費搜尋，找了一個月也沒找到。

但王海偉未曾放棄，今年1月他積極聯繫蘭天幫忙找專業搜救公司。「對於我來說活著是一種煎熬，以後肯定要挖的……多少錢我都出，我現在活著就是要以後找到她們。」他曾在微信中對蘭天這樣說。

蘭天「巴中好人」候選公示。（取材自紅星新聞）
蘭天「巴中好人」候選公示。（取材自紅星新聞）

等到開春4月，水降至低位，王海偉請蘭天安排搜救公司來，並於4月2日和23日分3筆給蘭天私人銀行帳戶打去預付金15萬元。但直到5月雨季，蘭天沒來，王海偉親自去了一趟巴中，與蘭天約定5月31日前開展作業，否則全額退款，但蘭天仍沒來也不退款，電話也不接了。王海偉於7月將其告上法庭，8月雙方達成調解，約定9月5日前退錢，但蘭天沒有如約退款。

王海偉說，現在連法院都找不到人了。他訴訟時便申請了保全，發現蘭天銀行卡裡沒有錢，只剩巴中一套房，法院正在執行中，他不知道能拿回多少錢。

巴中市藍天救援隊註冊名為巴中市藍天救援志願協會，法定代表人為蘭天，1983年11月生，曾獲「巴中好人」等多個榮譽稱號，先後參加茂縣高位垮塌、九寨溝地震、陜西省鎮巴車輛溺水打撈等大型救援任務280餘起，志願服務時長約3000餘小時。

巴中應急管理局工作人員稱，巴中市藍天救援隊已罷免蘭天，政府部門無法對他個人進行處分，可以走司法程序處理。巴中市藍天救援隊工作人員稱，私下收錢屬於蘭天的個人行為，跟藍天救援隊沒有關係。蘭天今天回應稱，他不是刻意不還錢，是資金未到位，大約三五天能處理此事。

6名親人的狀態至今仍是「失蹤」。王海偉現在最大的願望，還是把他們找回來，但他找不到願意來作業的救援公司。一名資深救援從業者說，搜尋的難度很大，洪水當時大概率把車沖散了，人不在車裡了。

「最佳時間是四五月份，被他拖到6月份的雨季，今年徹底耽誤了，再找的話只能等明年四五月份了。我一直覺得他們活著，這是我活下去的信念。」王海偉這樣說。

微信 洪水 罷免

上一則

想親誰就親誰 花9.9元就能和心儀對象「AI接吻」

下一則

抱怨員工假日不積極 中國1老闆怒退公司群…劇情反轉

延伸閱讀

河北、湖南70大病患兒家庭 投資「公益理財」被騙千萬

河北、湖南70大病患兒家庭 投資「公益理財」被騙千萬
河北跨性別人士遭強制「電擊治療」 提訴獲賠中國首例

河北跨性別人士遭強制「電擊治療」 提訴獲賠中國首例
河北女大生酷似劉亦菲被瘋狂圍觀 視頻千萬播放量比明星火

河北女大生酷似劉亦菲被瘋狂圍觀 視頻千萬播放量比明星火
河北發展中醫產業 打造特色村 產業鏈漸成形

河北發展中醫產業 打造特色村 產業鏈漸成形

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
谷愛凌在寒冬裡穿羽絨服搭配短褲，「抗凍力」讓網友驚呆了。（取材自微博）

谷愛凌在西安上演「褲子消失術」 網友：謎一樣的存在

2024-12-03 07:30
前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
苗華（右）落馬反映習近平對軍方的恐怖統治。（中國軍網）

苗華被戴頭套帶走？習近平公開羞辱軍委 曝「恐怖統治」

2024-11-29 01:30
山東一名富翁立遺囑要求小他近20歲的女大學生太太「至死不得改嫁」，被法官認定違背公序良俗，判定無效。（示意圖／報系資料照）

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

2024-11-28 07:30

超人氣

更多 >
瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過
聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行

聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行
三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中
聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡

聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡
劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期