我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

韓聯社：南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

員工趴地大喊「歡迎黃總」？ 廣州教培機構回應了

中國新聞組／北京3日電
有網友發布影片，稱廣州某教育培訓機構員工趴在地上歡迎領導視察，引發熱議。（取材自瀟湘晨報）
有網友發布影片，稱廣州某教育培訓機構員工趴在地上歡迎領導視察，引發熱議。（取材自瀟湘晨報）

廣州一間教育培訓機構近日傳出為了迎接公司領導視察，要求20多名員工趴在地上，大喊「歡迎黃總、不辱使命」等口號。影片在網路上流傳，許多網民看批評這種行為是對員工的人格侮辱，「給奶奶拜年我都沒趴過」。不過，被指涉事的公司代表人喊冤，稱該影片不是在他們公司拍的，且公司早已解散。

綜合瀟湘晨報、新黃河報導，網路上流傳一段影片，內容是一群員工趴在一處電梯門口走廊外，迎接來視察的公司領導，眾人還齊聲喊出：「啟某分校，歡迎黃總，啟某分校，生死不辱使命，用更好的結果，歡迎黃總的到來。」上傳影片的人宣稱，這間公司是廣州「簡單好教育」旗下的一家培訓機構。

許多網民看了很生氣，直指這樣的行為有如傳銷，建議報警，「這是對員工的人格侮辱」、「辭職吧，別掙不到錢還丟了尊嚴」、「他們父母看到這樣不知什麼感覺」、「給奶奶拜年我都沒趴過，這單位領導應該勝過祖宗了」；但也有人懷疑只是擺拍微短劇。

不過，「簡單好教育」公司法定代表人劉先生受訪時澄清，幾個月前這個影片就在網路上流傳，有很多人打電話過來問過，公司股東中確實有一人姓黃，劉先生當時就問過黃總，黃總稱沒有參加過這樣的一場歡迎儀式。

劉先生稱，簡單好教育成立於2020年，在當年年底就沒有經營了，懷疑該影片是同行惡搞剪接的，「有關部門也已經調查過了，我們公司和被拍的公司是一點關係都沒有的」，「一個認真經營的企業有什麽理由讓員工趴在地上迎接領導？那領導不是腦袋進水了？」

劉先生也表示，公司已經在走註銷流程。

上一則

谷愛凌在西安上演「褲子消失術」 網友：謎一樣的存在

延伸閱讀

文旅短劇「風吹茶花香兩岸」演繹雲台文化融合

文旅短劇「風吹茶花香兩岸」演繹雲台文化融合
廣州跟進京滬撒1億元餐飲消費券 網酸「1人5元」懶得搶

廣州跟進京滬撒1億元餐飲消費券 網酸「1人5元」懶得搶
廣州、深圳房市熱 成交年增幅均翻倍

廣州、深圳房市熱 成交年增幅均翻倍
執法過當?冷血? 廣州1老人街頭揮刀 遭警3槍擊斃

執法過當?冷血? 廣州1老人街頭揮刀 遭警3槍擊斃

熱門新聞

前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
山東一名富翁立遺囑要求小他近20歲的女大學生太太「至死不得改嫁」，被法官認定違背公序良俗，判定無效。（示意圖／報系資料照）

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

2024-11-28 07:30
苗華（右）落馬反映習近平對軍方的恐怖統治。（中國軍網）

苗華被戴頭套帶走？習近平公開羞辱軍委 曝「恐怖統治」

2024-11-29 01:30
中國加密貨幣創業家孫宇晨豪擲620萬美元標下用膠帶黏在牆上的香蕉組成的概念藝術作品。圖為名為「喜劇演員」的概念藝術作品資料圖。歐新社

當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃

2024-11-29 12:53

超人氣

更多 >
好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值

好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值
紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業

紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業
韓星赴中國旅遊猝死 家屬痛心他「踏上有去無回的旅程」

韓星赴中國旅遊猝死 家屬痛心他「踏上有去無回的旅程」
拜登特赦兒子 自家國會議員也反彈「總統自肥重挫公信力」

拜登特赦兒子 自家國會議員也反彈「總統自肥重挫公信力」
同時服用不同保健品？專家：這兩種混搭最危險

同時服用不同保健品？專家：這兩種混搭最危險