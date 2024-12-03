員工趴地大喊「歡迎黃總」？ 廣州教培機構回應了

有網友發布影片，稱廣州某教育培訓機構員工趴在地上歡迎領導視察，引發熱議。（取材自瀟湘晨報）

廣州一間教育培訓機構近日傳出為了迎接公司領導視察，要求20多名員工趴在地上，大喊「歡迎黃總、不辱使命」等口號。影片在網路上流傳，許多網民看批評這種行為是對員工的人格侮辱，「給奶奶拜年我都沒趴過」。不過，被指涉事的公司代表人喊冤，稱該影片不是在他們公司拍的，且公司早已解散。

綜合瀟湘晨報、新黃河報導，網路上流傳一段影片，內容是一群員工趴在一處電梯門口走廊外，迎接來視察的公司領導，眾人還齊聲喊出：「啟某分校，歡迎黃總，啟某分校，生死不辱使命，用更好的結果，歡迎黃總的到來。」上傳影片的人宣稱，這間公司是廣州「簡單好教育」旗下的一家培訓機構。

許多網民看了很生氣，直指這樣的行為有如傳銷，建議報警，「這是對員工的人格侮辱」、「辭職吧，別掙不到錢還丟了尊嚴」、「他們父母看到這樣不知什麼感覺」、「給奶奶拜年我都沒趴過，這單位領導應該勝過祖宗了」；但也有人懷疑只是擺拍微短劇。

不過，「簡單好教育」公司法定代表人劉先生受訪時澄清，幾個月前這個影片就在網路上流傳，有很多人打電話過來問過，公司股東中確實有一人姓黃，劉先生當時就問過黃總，黃總稱沒有參加過這樣的一場歡迎儀式。

劉先生稱，簡單好教育成立於2020年，在當年年底就沒有經營了，懷疑該影片是同行惡搞剪接的，「有關部門也已經調查過了，我們公司和被拍的公司是一點關係都沒有的」，「一個認真經營的企業有什麽理由讓員工趴在地上迎接領導？那領導不是腦袋進水了？」

劉先生也表示，公司已經在走註銷流程。