被罵「擦邊」反而更紅 吳柳芳抖音解禁 粉絲漲破630萬

吳柳芳在抖音上傳了一系列「擦邊」影片。（抖音視頻截圖）

前體操世界盃 冠軍吳柳芳，日前被指出賣色相、拍擦邊舞短片，導致其抖音 帳號11月24日被禁止關注。12月1日晚，吳柳芳帳號解禁，雖然影片大量下架，只剩七則短片，但粉絲數目前已衝破630萬。大量網友留言「解禁必粉」，環球時報前總編輯胡錫進也發言支持吳柳芳帳號恢復正常。

來源：YouTube

吳柳芳因上傳性感熱舞影片引發爭議，更一度與奧運體操冠軍管晨辰「互嗆」，打口水仗。吳柳芳個人抖音帳號11月24日被指違反社區規定，遭禁止關注，之後她就沒有進行任何直播，並下架大量影片。

事件發酵後，吳柳芳曾拍片回應，指自己因生活困難，當直播「為了生活，我就是想改命」，獲得外界輿論同情與理解。

12月1日晚，吳柳芳的抖音帳號已經解除禁止關注，截至發稿，其帳號粉絲數衝破630萬，但影片數量則從50多則刪到只剩7則。另外，吳柳芳也開通了微博 帳號，粉絲迅速衝上9.4萬人。相較於人氣暴漲的吳柳芳，管晨辰的微博帳號湧入一群網友批評攻擊，被迫開啟「一鍵防護」，暫時無法關注及評論，在微博也無法搜到她的帳號。

由於吳柳芳的帳號開啟了隱私設置，無法看見粉絲列表。新民周刊分析，吳柳芳的粉絲大致可分為四類：原本就喜歡看美女熱舞、看不慣管晨辰雙標、知道吳柳芳熱心公益而共（同）情她的人，更大一群則應該是吃瓜群眾。

1994年生的吳柳芳，曾拿下數次體操世界盃女子項目冠、亞軍，也因為亮麗外型獲得過不少廣告代言。但她2013年因傷退役後就淡出公眾視野，她近日在抖音上復出。網友發現吳柳芳播出內容多半是穿著黑絲、低胸禮服、短裙等火辣性感的服裝跳舞，被認為有「擦邊」的嫌疑。

吳柳芳的後輩，另一名同樣已經退役的奧運平衡木金牌得主管晨辰就在她的影片下留言：「前輩姐姐，你要擦（擦邊）就擦你的唄，就不要給體操扣屎盆子了，你的正能量體操好像不需要。」而吳柳芳也不甘示弱回擊：「吃不著葡萄說葡萄酸？」接著，兩人還在抖音上展開一段你來我往的罵戰。

11月23日晚，吳柳芳在視頻網站進行了直播，期間對與管晨辰的爭論進行了回應，並向網友鞠躬致歉。她說：「我跟我師妹拌嘴耽擱了大家的時間，占用了公共資源，真的很不好意思。給大家道歉，對不起。」

吳柳芳還在直播中解釋了自己的初衷，稱自己只是希望通過肢體語言為大家帶來歡樂，並為此準備了許多道具。她關閉了禮物打賞功能，表示不想接受大家的錢財，而是希望用自己的努力為大家帶來快樂。