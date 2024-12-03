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河北、湖南70大病患兒家庭 投資「公益理財」被騙千萬

中國新聞組／北京3日電
家長提供的「公益組織理財協議」。(取材自中國慈善家)
家長提供的「公益組織理財協議」。(取材自中國慈善家)

日前，河北、湖南等地出現一宗投資騙局，受害者是70多個大病患兒家庭，家長們為了籌孩子的治療費用，透過網貸籌款，把錢投入一個所謂「公益理財」項目，對方卻就此失聯，錢款無法追回，涉及金額高達1100萬元人民幣（約151萬美元）。

中國慈善家雜誌報導，湖南王先生的兒子患有地中海貧血，這些年醫療費用超過200萬元，讓王先生家底被掏空，還欠下大量外債。後來他認識了專門從事大病患兒救助領域籌款的李靜，透過她的介紹接觸到了一個「公益組織理財產品」，宣稱月化收益是本金的4%，兩周分一次利潤，「不出意外的話，三個月連本帶利就能回來」。

出於對李靜的信任，王先生在微粒貸上貸款了26萬元，把錢匯到李靜的私人帳戶，委託她購買「公益組織理財產品」。而和王先生一樣，把錢交給李靜的還有70多位大病患兒家長，他們把錢交給了李靜，然後再由李靜把錢打到孫某和張某略的私人銀行帳戶。

剛開始，患兒家長確實分到了兩次利潤。但從9月底開始，產品的投資周期陸續到期，當家長想拿回本金時，卻發現無法兌付。李靜帶著幾位家長前往洛陽找孫某要錢，對方卻失聯了。

一位患兒家長說：「那些錢都是救命錢，孩子都等著錢買藥、化療。我們根本不懂什麼『公益項目』，李靜以前在醫院幫助過很多患兒家長，感覺非常靠譜，才把錢交給她了。」

據了解，這些家長參與的「公益項目」，款項進的都是私人帳戶，李靜說這是對方的要求，「如果公對公走帳，他那邊的公戶要把錢轉出來去投資理財的話，就會要收很多的手續費和稅，基本上沒得賺。」

報導指出，中國法律對慈善組織的投資理財行為有著嚴格的規定，李靜、高某傑、孫某等人以個人名義參與的所謂「公益組織理財服務」顯然並非慈善組織的正常投資理財。北京大學非營利組織研究中心主任金錦萍表示，這些個案中的「公益理財」本質上和以往集資套取「配捐」邏輯是一樣的，甚至它的風險更高，都屬於資金的體外循環，對患兒家長沒有任何保障。

投資 利潤 貸款

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