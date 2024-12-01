刀郎遭舉報抄襲20首歌 經紀公司澄清 知情人也曝內情

刀郎遭控抄襲。（取材自紅星新聞）

沉寂多年的歌手刀郎復出後，開始在全國巡迴演出，卻遭人實名舉報他涉嫌抄襲20首歌曲，要求立即停止侵犯她的那20首歌曲的著作權，將紅火的他推上風口浪尖。對此，刀郎的經紀公司發布嚴正聲明，並向警方報案。

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華商報大風新聞報導，一名王姓女子拿著一張身分證在網上實名舉報稱，刀郎涉嫌抄襲她20首原創作品，甚至還剽竊了她的筆名—刀郎。王女士在一份「個人維權通告」中要求立即停止侵犯她的那20首歌曲的著作權，稱自己對這些歌曲擁有原創著作權。

報導指出，王女曬出的這20首歌曲包括：「守候在凌晨兩點的傷心酒吧」（改名秀吧）、「流浪生死間的孩子」、「為什麽我的淚水成行」、「西海情歌」、「披著羊皮的狼」，甚至包括「2002年的第一場雪」以及「孤獨的牧羊人」和「五一夜市的兄弟」等。

據報導，王女還說，刀郎夥同他人暴力搶奪並剽竊她的「民歌日記」手抄本原稿作詞，並用錄音筆剽竊詞曲大樣，強行奪走她10年來的心血之作，並註冊上自己的版權，並使用、複製、發行、表演、展示或以其他任何方式嚴重侵犯她歌曲的著作權。她還曬出作詞作曲的手抄稿，要求立即停止侵權，同時保留起訴權利。

刀郎的助理田女士稱，網上王女士的舉報全部是虛假的，經紀公司已報警處理。

據悉，舉報的王女士曾是華西都市報的娛樂記者。知情人稱，王女於1998年8月入職，先後擔任編輯和記者，20年前在上海出版了「誰是刀郎」一書，私自曝光刀郎隱私，後來被報社開除。