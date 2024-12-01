好賭的山西礦王失聯月餘 傳涉「洗米華」案已被羈押

張新明曾被外界傳為「山西首富」，涉洗米華案被羈押。（取材自經濟觀察報）

風雲一時的山西前「首富」、礦王張新明已失聯月餘，據報導，張新明三兄弟及配偶及司機等人，已被警方以涉嫌非法開設賭場罪帶走調查並羈押。知情者稱，張新明好賭，並喜歡拉攏、組織其他中國富豪到澳門 等地賭博，還與太陽城集團前主席周焯華（綽號「洗米華」）有「深度合作」。兩人的合作早在十幾年就已開始，且關係密切。

經濟觀察報報導，熟悉張新明的人士稱，張新明有數張不同名字、不同出生年月、不同省份的身分證件；一個接近真實的版本是，他於1963年10月出生，為山西太原古交人河口鎮吾兒峁村人，小時家中比較貧苦，他曾稱自己是放羊出身，高中只讀了一年。

此後，張新明「下過煤窯，拉過平車，當過修理工、裝卸工和泥瓦工」。1986年他進入武警學校，1993年擔任內蒙古森林武警總隊綜合訓練基地主任，並兼任華北黃金實業集團董事長。

報導指出，張新明數度涉案，風波不斷。2010年，張新明因偽造護照 、非法出境等事由被河南 省公安部門通緝。有知情者稱，為假證件一事，張新明曾與時任河南省人民政府副省長、公安廳廳長秦玉海交易，以解決此事，「張新明向秦玉海輸送極為豐厚的利益，他的出手非常闊綽。」2016年，秦玉海以犯受賄罪，被法院判處有期徒刑13年6個月。法院認定，秦玉海受賄金額約2086萬元（約288萬美元）。

2024年11月初，張新明再度案發。知情者稱，張新明好賭，並且喜歡拉攏、組織其他內地富豪到澳門等地進行賭博。他還與澳門太陽城賭場的老闆「洗米華」有深度合作。

知情者稱，早在十幾年前，張新明就與洗米華建立較為密切的聯繫，幫助組織內地富豪到洗米華的賭場參賭。張新明還給了洗米華約5000萬元（約690萬美元）的資金，「當時張新明認為這5000萬元是入股賭場的，結果大概一年後，洗米華給了他一張卡，裡面有6000萬元（約828萬美元）。但是這張卡只能用來消費，而且每天只能用5萬…」。