黑熊闖四川民宅、狗狂叫 婦查看被撲倒 夫持斧殺熊救妻

四川一村民家遭黑熊襲擊，妻子受重傷。示意圖，與新聞無關。（取材自微博）

四川省北川縣一戶小村落人家日前遭黑熊闖入，家中女主人被黑熊撲倒受傷，男主人用斧頭與黑熊纏鬥後將牠砍死。

澎湃新聞報導，今年58歲的木匠母光才與妻子吳大娘住在北川縣曲山鎮自新村。11月20日凌晨5時許，母光才家的狗突然狂叫，吳大娘於是打開門查看，沒想到一開門就看到一頭黑熊站在門口，還沒來得及反應就被撲倒在地。

一頭黑熊闖入四川一戶民宅，現場還留有住戶與牠纏鬥的痕跡。（取材自澎湃新聞）

吳大娘大聲求救，母光才聞聲衝出來，先拿起鐵錘砸向黑熊，黑熊立即轉身向他撲來，母光才的狗也衝過來對著黑熊狂吠，母光才趁黑熊看向狗時，拿起斧頭狂砍黑熊，直到黑熊倒地。夫妻倆驚魂未定，馬上報警，隨後被送醫治療，兩人身上有多處受傷，但都沒有生命危險。

自新村的村民表示，當地常見到野豬，但從沒見過黑熊，直到最近幾天才聽說有一頭黑熊出現在村落附近，還有人拍到影片，也向上反映過，但當時都沒找到黑熊。該頭黑熊的屍體已被相關部門帶走，據說有100多斤。

一頭黑熊闖入四川一戶民宅，現場還留有住戶與牠纏鬥的痕跡。（取材自澎湃新聞）

北川縣曲山鎮政府表示，受傷村民目前還在北川縣人民醫院做進一步治療，由政府墊付醫療費 ，最終應該由林業部門承擔。此前未聽說當地有黑熊，但野豬的確比較常見。不過，這位工作人員不清楚，北川當地目前是否有捕獵野豬的計畫。