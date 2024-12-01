我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜

「大湖效應」帶來強降雪 紐約州多地進入緊急狀態

黑熊闖四川民宅、狗狂叫 婦查看被撲倒 夫持斧殺熊救妻

中國新聞組／北京1日電
四川一村民家遭黑熊襲擊，妻子受重傷。示意圖，與新聞無關。（取材自微博）
四川一村民家遭黑熊襲擊，妻子受重傷。示意圖，與新聞無關。（取材自微博）

四川省北川縣一戶小村落人家日前遭黑熊闖入，家中女主人被黑熊撲倒受傷，男主人用斧頭與黑熊纏鬥後將牠砍死。

澎湃新聞報導，今年58歲的木匠母光才與妻子吳大娘住在北川縣曲山鎮自新村。11月20日凌晨5時許，母光才家的狗突然狂叫，吳大娘於是打開門查看，沒想到一開門就看到一頭黑熊站在門口，還沒來得及反應就被撲倒在地。

一頭黑熊闖入四川一戶民宅，現場還留有住戶與牠纏鬥的痕跡。（取材自澎湃新聞）
一頭黑熊闖入四川一戶民宅，現場還留有住戶與牠纏鬥的痕跡。（取材自澎湃新聞）

吳大娘大聲求救，母光才聞聲衝出來，先拿起鐵錘砸向黑熊，黑熊立即轉身向他撲來，母光才的狗也衝過來對著黑熊狂吠，母光才趁黑熊看向狗時，拿起斧頭狂砍黑熊，直到黑熊倒地。夫妻倆驚魂未定，馬上報警，隨後被送醫治療，兩人身上有多處受傷，但都沒有生命危險。

自新村的村民表示，當地常見到野豬，但從沒見過黑熊，直到最近幾天才聽說有一頭黑熊出現在村落附近，還有人拍到影片，也向上反映過，但當時都沒找到黑熊。該頭黑熊的屍體已被相關部門帶走，據說有100多斤。

一頭黑熊闖入四川一戶民宅，現場還留有住戶與牠纏鬥的痕跡。（取材自澎湃新聞）
一頭黑熊闖入四川一戶民宅，現場還留有住戶與牠纏鬥的痕跡。（取材自澎湃新聞）

北川縣曲山鎮政府表示，受傷村民目前還在北川縣人民醫院做進一步治療，由政府墊付醫療費，最終應該由林業部門承擔。此前未聽說當地有黑熊，但野豬的確比較常見。不過，這位工作人員不清楚，北川當地目前是否有捕獵野豬的計畫。

醫療費

上一則

「吳柳芳2.0」 中體壇2名將也擦邊? 穿著清涼身材火辣

下一則

好賭的山西礦王失聯月餘 傳涉「洗米華」案已被羈押

延伸閱讀

兇猛野豬深圳景區「乞討」 點頭、哈腰、搖尾全都會

兇猛野豬深圳景區「乞討」 點頭、哈腰、搖尾全都會
火雞大餐吸引不速之客 聖蓋博谷黑熊亂入

火雞大餐吸引不速之客 聖蓋博谷黑熊亂入
感恩節火雞吸引…南加聖谷黑熊下山 翻垃圾桶覓食

感恩節火雞吸引…南加聖谷黑熊下山 翻垃圾桶覓食
7天內5頭熊遭撞死 新州德拉瓦水峽警戒

7天內5頭熊遭撞死 新州德拉瓦水峽警戒

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
前中國體操女隊隊員吳柳芳在社交媒體平台上發布了一系列跳舞視頻，穿著性感、動作撩人。( 視頻截圖)

中金牌得主跳擦邊舞 挨轟「給體操扣屎盆」卻因禍得福

2024-11-24 06:30
山東一名富翁立遺囑要求小他近20歲的女大學生太太「至死不得改嫁」，被法官認定違背公序良俗，判定無效。（示意圖／報系資料照）

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

2024-11-28 07:30
中國加密貨幣創業家孫宇晨豪擲620萬美元標下用膠帶黏在牆上的香蕉組成的概念藝術作品。圖為名為「喜劇演員」的概念藝術作品資料圖。歐新社

當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃

2024-11-29 12:53

超人氣

更多 >
老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀

老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀
明年起 好市多這個商品專區將消失

明年起 好市多這個商品專區將消失
黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多
中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊
在車庫「油炸火雞」引火災 康州400萬豪宅付之一炬

在車庫「油炸火雞」引火災 康州400萬豪宅付之一炬