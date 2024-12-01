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遊客7200元在雲南買知名白酒 掃防偽碼竟出現色情網站

中國新聞組／北京1日電
在等待民警時，菸酒店老闆勒住客人的脖子，想把酒搶走。（取材自極目新聞）
在等待民警時，菸酒店老闆勒住客人的脖子，想把酒搶走。（取材自極目新聞）

張先生近日和朋友在雲南一家菸酒店購買16瓶劍南春白酒，掃描包裝上防偽二維碼竟跳轉到一個不雅網站，他懷疑買到假酒當場報警，沒想到菸酒店老闆突然動手搶奪他們買的酒疑企圖滅證，他的朋友因此遭到對方鎖喉、摁倒致下體受傷。涉事菸酒店老闆稱不記得這批酒是誰賣給他的，指控張先生的朋友也動手推了他。目前該批酒已送驗，全案由警方調查中。

極目新聞報導，張先生日前與朋友到雲南省文山市一家菸酒店購買16瓶劍南春白酒，總共7200元（人民幣，下同，約1000美元），平均450元（約62.5美元）一瓶。由於擔心買到假酒，張先生現場掃描包裝盒上的防偽二維碼，卻發現網頁跳轉到一個色情網站，當下老闆無法解釋，於是張先生報警。

然而，在他們等待民警到場時，菸酒店老闆試圖從張先生與其朋友手中把酒搶過去。張先生指控，老闆對他們鎖喉，還把人摁倒在地。張先生也拿出醫院診斷書，證明他的朋友因為衝突導致下體受傷。

菸酒店老闆表示，那些酒並不是從廠家那裡拿的貨，而是從別人手裡收的，不記得是誰賣給他的。至於那些酒到底是不是正品，市場監管部門已經拿去做檢驗。至於搶酒一事，老闆稱，張先生的朋友也動手推了他。

文山市市場監督管理局工作人員說，已經立案調查此事。

劍南春官方客戶回應稱，防偽二維碼掃出異常網站，肯定不是他們的產品，他們也是受害者，如有必要，也會維護自身的合法權益。

劍南春外盒有防偽標，掃描二維碼，可查詢相關信息。（取材自官方網站）
劍南春外盒有防偽標，掃描二維碼，可查詢相關信息。（取材自官方網站）

事實上，近年來消費者掃描酒類商品防偽二維碼出現色情網站的情況並不少見。河南澤槿律師事務所主任付建說，如果商家賣的是假酒，消費者可向商家要求價款十倍或其損失三倍的賠償金，而廠家也可依法向商家追責；至於商家打傷消費者，商家應當賠償醫療費、護理費、交通費、營養費、住院夥食補助費等合理費用。

河南 醫療費

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