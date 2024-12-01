「擦邊流水線」 網紅經紀公司操縱 形成黑灰產業鏈

曾在多項國際比賽中取得優異成績的退役擊劍運動員秦雪，現在成為網紅，有170萬人追蹤。（影片截圖）

近日多位退役及現任女運動員被質疑藉拍擦邊視頻賺流量，其中有人還和MCM公司簽了合約，引來影響國家運動員形象議論。有報導指出，操縱「擦邊流水線」的MCM公司，藉集中打造「同質化」主播快速引流，卻吃相難看，定製與大學生和運動員群體產生「反差感」的人設，並在合約設下陷阱，讓女孩們「被困在血汗直播間」，甚至形成了完整的黑灰產業鏈。

據觀察者網報導，主播需要專業推手幫助他們成為「網紅」，MCN網紅經紀公司機構則看中主播們的賺錢能力。「2024抖音 退役運動員數據報告」顯示，僅在該平台，就有超過2500名退役運動員活躍於此，入駐人數較前一年增長了15%，其中80後運動員占比最高。他們多以電商 帶貨、星圖廣告、內容分成、團購傭金、直播打賞等形式變現。

這其中，有利用身體素質玩運動挑戰的體操奧運 冠軍李小鵬，有利用專業知識和執教經驗講解比賽的乒乓球世界冠軍郭焱，還有轉型成為育兒和生活博主的跳水奧運冠軍吳敏霞，卻只有前國家女子體操隊隊員吳柳芳陷入了如此大的爭議。吳柳芳在該機構只能算「腰部」主播，但工作人員說「外行看粉絲量，我們內行看『流水』」。這也解釋了吳柳芳特別受關注原因。

所謂「擦邊」，擦的是被封號的邊緣，多指在平台上靠衣著暴露、行為挑逗吸引眼球的行為，是MCN機構在平台算法中摸索出來的「快速引流」方法。

一些本來可以通過專業運作為用戶帶來更多優質內容的MCN機構，手握網紅資源、深諳流量密碼，但吃相難看，十分短視，定製與大學生和運動員群體產生「反差感」的人設，準備好性感造型和舞蹈動作，通過博眼球吸引流量。主播在MCN機構的劇本和拍攝要求下不再被視為有個性的創作者，成了可以快速複製的商業「產品」。

而且，許多女主播反映，MCN機構的「壓榨」讓她們喘不過氣，還沒賺錢就欠錢的培訓路子與早期韓娛練習生「血汗工廠」相比，簡直有過之無不及。部分MCN機構在合同條款中暗藏陷阱，在孵化主播過程中忽悠年輕女孩簽下不合理條約，使得滿足合同要求的難度大幅提高，甚至形成了完整的黑灰產業鏈。