「吳柳芳2.0」 中體壇2名將也擦邊? 穿著清涼身材火辣

繼前中國體操女隊員吳柳芳轉型網紅拍性感視頻惹議後，前擊劍運動員秦雪也發布穿著清涼疑涉擦邊視頻，游泳名將劉湘穿泳裝秀身材視頻也被撻伐。對此，3女將都不忍了，秦雪反擊稱「不想紅，只想賺錢養3歲女兒」；劉湘稱「游泳不穿泳衣，難道穿棉褲羽絨服？」吳柳芳則指，當老師、教練卻被拖欠工資、搶編制，生活困難才被迫當主播。

又一位退役運動員轉型引爭議？擊劍冠軍秦雪已是百萬粉絲網紅。（視頻截圖）

來源：YouTube

綜合媒體報導，帳號「鱈兒不吃大米」11月29日發布多個穿著清涼展現身材的視頻，持有者是前中國擊劍運動員秦雪，主頁認證為國際級擊劍運動健將。事件發酵後，網友發現，曾在多項國際比賽中取得優異成績的退役擊劍運動員秦雪，現在是重慶大學一名教師，也是有170萬人追蹤的網紅，但她發布許多穿著黑絲襪、性感的短片，質疑有色情「擦邊」嫌疑。

擊劍冠軍秦雪。(取材自百度百科)

網友也發現秦雪加入了MCM機構無憂傳媒，與頭部網紅毛毛姐為同事，疑藉擦邊視頻賺流量。對此，秦雪回應，自己並不想紅，「只是想賺錢，我有一個3歲的女兒要養」。

秦雪2008年加入山東省擊劍隊，2014年在亞洲擊劍錦標賽上獲女子重劍個人賽季軍，並隨中國隊獲得亞洲擊劍錦標賽女子重劍團體賽冠軍。

劉湘被指擦邊。(視頻截圖)

另外，游泳名將劉湘也被網友扒出在社媒帳號發布穿著泳衣的撩人視頻和照片賺流量。劉湘回擊說：「怎麽分享我的生活和我熱愛的生活方式有問題？游泳不穿泳衣，難道穿棉褲羽絨服嗎？」

2017年9月6日女子50米自由泳預賽，劉湘以24秒32的成績超過亞洲紀錄。(新華社)

劉湘說，她從五歲開始游泳，她很愛穿泳衣的自己，自己也很愛看穿泳衣的女孩子們，她的自媒體內容就是想將陽光、積極、健康熱愛生活的觀念傳遞給更多人，讓游泳更加科學、有趣，「我是做錯了嗎？」女生展現真實的、運動健康的自己，這就是她的生活態度。「如果有人問我，以後還敢發穿泳裝的視頻嗎？我的回答是，當然！」

劉湘，1996年9月1日出生於廣東廣州，2018年獲2018年雅加達亞運會女子50米仰泳金牌，並打破世界紀錄。2019年獲得國際泳聯游泳世界杯女子50米仰泳摘金，並打破世界杯紀錄。2021年獲第14屆全運會女子50米自由泳金牌，並打破亞洲紀錄。

而此前吳柳芳因發布多條性感熱舞視頻，被質疑有損中國國家運動員的形象，還遭抖音 禁止關注。她近日坦言「賺錢很難」，當老師被拖欠薪水，當教練卻被搶了編制，為了生活才回杭州做主播。

她說，以往訓練、比賽總是受傷，一直沒有取得好的成績，出到社會後，賺錢很難；她曾簽約做網路直播，每天播滿6小時才能拿到底薪3000多元人民幣(約414美元)，吃飯都了問題，「為了生活，我就是想改命」。她的坦承贏得了不少網友同情。