深圳日本男童遇襲案 40多歲中國籍兇手遭逮捕

9月18日，深圳日本人學校一名10歲日本男童在上學途中突遭一名男子襲擊後不幸身亡。圖為當天事發現場。（美聯社）

廣東深圳今年9月18日早晨，發生一起日本 男童在上學途中遭刺身亡的案件，共同社30日報導，中國警方以涉嫌殺人為由，正式逮捕在案發現場抓獲的40多歲中國籍男子。

共同社報導指出，多名日中關係消息人士30日透露，中國警方以涉嫌殺人為由，正式逮捕了在案發現場抓獲的40多歲中國籍男子。預計今後將面向起訴推進相關程序。不過，中方至今都未公布該嫌的作案動機等案件背景因素。

該案發生在9月18日早晨，男童在上學途中被刺中，雖被送往醫院接受治療，但在19日凌晨死亡。有意見認為當天是918事變93週年，反日情緒高漲，是針對日本人的犯罪。中國有關部門說明稱是「偶發個案」。

該案件發生後，日本官方多次要求盡快查明事件真相，以及確保在陸日僑安全。日本首相石破茂 11月中在秘魯會見中國國家主席習近平 時提到，要求確保在陸日僑的安全；日本經濟同友會代表團11月初與中國國家副主席韓正會談時，也分別提到6月蘇州日籍母子遇襲受傷案和9月深圳日本人學校男童遇襲身亡案。

日本外務省領事局長岩本桂一在10月中訪問北京，就深圳日本男童遇襲身亡案與中國外交部副部長鄧勵等人舉行磋商，日方在磋商中要求盡快查明事實並給出說明。岩本桂一在磋商後對媒體透露，中方表示將在司法程序取得進展的階段就該案做出說明。