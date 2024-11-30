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兇猛野豬深圳景區「乞討」 點頭、哈腰、搖尾全都會

中國新聞組／北京30日電
深圳景區野豬主動討食。（視頻截圖）
深圳景區野豬主動討食。（視頻截圖）

中國多省近來野豬亂竄，還發生咬死人事件 ，不過兇猛的野豬到了深圳景區，卻變得「慈眉善目」，因為它們習慣了向人類討吃的，數十頭野豬拖家帶口「職業乞討」現象不時可見，牠們還學會點頭哈腰搖尾乞討來「哄遊客」，「投餵野豬活動」甚至走紅互聯網。另南京地鐵隧道裡近日也闖進一頭野豬閒逛，由於時值輸運高峰時段，造成多個列車不同程度晚點。

據大象新聞、極目新聞報導，深圳數十頭野豬變「職業乞討」，為了討吃的變得慈眉善目，學會點頭哈腰搖尾乞討，「它們明白哄好遊客才是出路」。

拍攝者吳先生介紹，深圳這裡的野豬拖家帶口乞討為生。視頻中有遊客驚呼，我們碰到一家子野豬了，有人在向野豬投餵食物。這些野豬什麼都吃，哪怕是老冰棍，它們也一口吞下，它們其實不會主動攻擊人類，一直搖尾巴，一直點頭，遊客會把隨身攜帶的一些食物給野豬吃。

深圳數十頭野豬拖家帶口「職業乞討」。（視頻截圖）
深圳數十頭野豬拖家帶口「職業乞討」。（視頻截圖）

深圳「投餵野豬活動」此前已走紅互聯網。近日，有不少網友的朋友圈又被深圳梧桐山景區這群「職業乞討」的野豬刷屏了。它們似乎已經習慣了人類的「投餵」，甚至主動靠近遊客，期待著「美味」的饋贈。

不過報導指出，這種「投餵」行為不僅會改變野生動物的自然習性，還可能對它們的健康造成危害。更嚴重的是，一旦野豬習慣了人類的食物，它們可能會變得更加大膽，更有可能闖入人類的生活區域，從而增加人與野生動物發生衝突的風險。

深圳數十頭野豬拖家帶口「職業乞討」。（視頻截圖）
深圳數十頭野豬拖家帶口「職業乞討」。（視頻截圖）

深圳市梧桐山風景區管理處安保部工作人員表示，近幾年深圳市的生態環保工作做得比較好，梧桐山上的野生動物數量也比較多，本身攻擊性比較強，近年景區內發生過遊客被野豬驚嚇或輕微受傷事件。針對已有野豬開始向遊客討食情況，景區會增加巡查力度，也呼籲遊客遵守景區規定，發現野豬攔路時，盡量不要主動招惹、不要投餵，應自行遠離、避免與其接觸。

南京地鐵監控畫面顯示在一處隧道內的軌道線路上有一頭野豬。（取材自極目新聞）
南京地鐵監控畫面顯示在一處隧道內的軌道線路上有一頭野豬。（取材自極目新聞）

另11月28日，有網友反映，28日晚高峰期間，南京地鐵1號線天隆寺至安德門區間發生一起野豬侵限事故，造成上下行列車不同程度晚點。監控視頻截圖顯示，11月28日17時54分許，一頭野豬出現在一處隧道內的軌道線路上，截圖上標有「天隆寺」字樣。

南京地鐵運營公司相關部門工作人員證實稱，11月28日確有野豬出現在地鐵隧道內，具體情況仍在調查核實中。

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