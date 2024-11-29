中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

上海一名女子稱自己近日在某中醫診所治療時，男醫師稱她下體長了火癤子導致陰道發炎，需要將藥物推入消炎。她躺在病床上等著接受「推藥」治療時，醫師突然脫掉了她的褲子，並對她性侵得逞。她沒反抗的原因是「沒有注意到醫師脫褲子的行為，來不及防備」。報導衝上熱搜，網友紛紛表示不可思議：「醫師推藥和性侵都分不清楚，是不是被控制了」。

據瀟湘晨報報導，這名Z女士（化名）表示，她在朋友介紹下，於11月10日在上海市閔行區君某香中醫診所治療和調理身體，前期做了10次針灸，對醫師已經比較信任。

後來醫師說她下體長了火癤子，並導致了陰道發炎，需要將藥物推入消炎。當天，Z女士和往常一樣躺在病床上，準備接受「推藥」治療，結果醫師直接脫掉了她的褲子，並侵犯了她。Z女士稱，當時自己望著天花板，沒有注意到醫師脫褲子的行為，來不及防備。

「我本來以為他是要塗藥」，「然後就直接把他的XX放到我的那個XX」，Z女士說。

Z女士表示，她在11月11日報了警，上海市公安局閔行分局立案告知書顯示：你於2024年11月11日向我局（報案、控告、舉報）的被強姦案，經我局審查，認為符合刑事立案條件，根據「刑事訴訟 法」第112規定，已決定立案。Z女士表示，相關醫師已經被警方刑事拘留。

從天眼查可以看到，Z女士指控的醫師，為該診所3名高管之一。目前君某香中醫診所、上海市公安局閔行分局相關單人尚未對此回覆。

報導稱上微博 熱搜，網友們大都覺得不可思議：「太奇葩了」，「醫師推藥和性侵都分不清楚，是不是被控制了」，「在這種地方也會讓人推藥，自己不會嗎」。也有網友質疑此案是否為性侵，「只是立案，還在調查取證，結果不得而知」。

還有不少網友開展偵探式辦案，想了解為何Z女士會「沒有注意到醫師脫褲子的行為，來不及防備」，原因之一「可能是太相信醫師了」，「以為真的是在『推藥』進陰道」，「女性應懂得保護自己」。