妻去年表演才墜亡 河南雜技演員繩斷摔落 直播間千人目睹

河南雜技演員張凱25日晚高空表演時，繩索突然斷裂，從數公尺高的空中摔落地面。(視頻截圖)

河南 商丘雜技演員張凱，25日晚間進行高空雜技表演時，繩索突然斷裂，張凱從數公尺高的空中摔落到地面。這一幕被他自己正在直播的手機記錄下來，並且被直播間上千名觀眾看到。

張凱重摔在地上。(視頻截圖)

令人難過的是，張凱的妻子去年4月15日也在一場高空雜技表演中意外去世。

瀟湘晨報報導，有人將張凱高空摔落的影片發到了社交平台上，片中顯示，當時張凱正在吊繩上高速旋轉，突然繩子斷裂，從高空重摔地面。有消息稱，張凱身上多處骨折，萬幸的是沒有生命危險。

發布張凱高空摔落影片的博主是河南商丘永城人，25日晚上11點多，她在直播間目睹了張凱摔落過程，「不止我看到了，當時直播間有上千人。」事發地點應該在永城市或者周邊區域，張凱一直在這些區域內進行雜技表演。

報導稱，有粉絲推測，張凱墜落的高度大約距離地面5米，「掉下來時聽到撲通一聲，而且是摔在水泥地上，下面一點防護措施沒有，太可怕了」。

張凱的妻子在去年4月15日的一場高空雜技表演中發生意外去世，「張凱影子組合」從此只剩下張凱一人。張凱個人主頁寫著「2023年4月15日一場意外，讓我失去了最愛的人」，在他發布的多則影片中，也有他和兩個孩子思念妻子（母親）的相關內容。

張凱此次出事前2天，11月23日，他和家人一起給兒子過10歲生日時，想起亡妻，張凱淚灑直播間。單親爸爸張凱表示：「所有的努力拚搏都是為了孩子和這個家。」