現實版「消失的她」 遼寧狠夫推妻落海詐保 事後立馬嫖妓

央視近日披露一宗「殺妻騙保」案，涉案男子把妻子(紅圈)從甲板圍欄處推下，以致妻子墜海身亡。(取材自央視)

電影「消失的她」在真實世界上演。遼寧省44歲李姓名校生為騙取1200萬元(人民幣，下同，約166.5萬美元)保險 金，以搭輪船看風景為由，選在監控死角將46歲妻子推入海中溺亡。李男當下還哭到癱軟需人攙扶，但事實上，他不僅婚後有一名19歲學生情人，還在妻死後不久就嫖妓。李男最終因故意殺人罪、詐保等判死刑。

紅星新聞引述央視報導，2021年5月5日，李男帶著大他幾歲的新婚妻子李男環，乘船從上海回遼寧老家落戶，妻子開心對著大海拍照，對未來充滿期待，丈夫卻一直嚴肅不語。妻子想不到，她想跟丈夫合影時，丈夫卻在內心盤算如何殺了她。10分鐘後，李男把妻子騙到欄杆外停放救生船的地方，接著妻子就墜海。

當時船上迴蕩著丈夫撕心裂肺的哭喊聲，經過一番搜尋，妻子被找到時已沒有生命跡象。看著遺體，李男做癱瘓無力狀。民警詢問事情經過，李男說妻子個子矮但想看海，就帶她到欄杆較矮的地方去。

這期間，李男催促著民警開具死亡證明，說老家有傳統，人死後三天內必須火化。然而民警看完監控起了疑心，整艘船有200多個攝像頭，李男偏偏帶妻子去了一個監控死角；同時意外墜海的人，不會出現空中反轉的動作；再加上雙方結婚一事，女方親屬竟然不知道。

監視器錄像顯示，李男(左)將妻子(右)帶到輪船甲板後舉止異常，疑似尋找位置動手殺人。(取材自央視)

據報導，李男是211名校畢業生，此前一直未婚，在上海有自己的餐館，妻子李男環46歲有兩段婚姻，還帶著兩個孩子，在李男的餐館當服務員。沒人相信他們會走在一起，而且兩人婚後出入形同陌路，有名無實。

後經法醫驗屍，死者生前有被拳頭打擊和捂悶痕跡，因此認定她是被推下的。而且民警還發現，李男不僅在婚後交往著一名19歲的在校情人，還在妻子剛死後不久，就在酒店招妓。

警方調查發現，李男百萬債務纏身，案發前透支多張自己和妻子名下銀行卡，李男殺人動機是騙取巨額保險金。