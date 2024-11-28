我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓暴雪交通大亂 男子「滑雪上班」 韓媒曝超狂身分

美國放行24小時證交所 將首度開放全天候股票交易

現實版「消失的她」 遼寧狠夫推妻落海詐保 事後立馬嫖妓

中國新聞組╱北京28日電
央視近日披露一宗「殺妻騙保」案，涉案男子把妻子(紅圈)從甲板圍欄處推下，以致妻子墜海身亡。(取材自央視)
央視近日披露一宗「殺妻騙保」案，涉案男子把妻子(紅圈)從甲板圍欄處推下，以致妻子墜海身亡。(取材自央視)

電影「消失的她」在真實世界上演。遼寧省44歲李姓名校生為騙取1200萬元(人民幣，下同，約166.5萬美元)保險金，以搭輪船看風景為由，選在監控死角將46歲妻子推入海中溺亡。李男當下還哭到癱軟需人攙扶，但事實上，他不僅婚後有一名19歲學生情人，還在妻死後不久就嫖妓。李男最終因故意殺人罪、詐保等判死刑。

紅星新聞引述央視報導，2021年5月5日，李男帶著大他幾歲的新婚妻子李男環，乘船從上海回遼寧老家落戶，妻子開心對著大海拍照，對未來充滿期待，丈夫卻一直嚴肅不語。妻子想不到，她想跟丈夫合影時，丈夫卻在內心盤算如何殺了她。10分鐘後，李男把妻子騙到欄杆外停放救生船的地方，接著妻子就墜海。

當時船上迴蕩著丈夫撕心裂肺的哭喊聲，經過一番搜尋，妻子被找到時已沒有生命跡象。看著遺體，李男做癱瘓無力狀。民警詢問事情經過，李男說妻子個子矮但想看海，就帶她到欄杆較矮的地方去。 

這期間，李男催促著民警開具死亡證明，說老家有傳統，人死後三天內必須火化。然而民警看完監控起了疑心，整艘船有200多個攝像頭，李男偏偏帶妻子去了一個監控死角；同時意外墜海的人，不會出現空中反轉的動作；再加上雙方結婚一事，女方親屬竟然不知道。

監視器錄像顯示，李男(左)將妻子(右)帶到輪船甲板後舉止異常，疑似尋找位置動手殺...
監視器錄像顯示，李男(左)將妻子(右)帶到輪船甲板後舉止異常，疑似尋找位置動手殺人。(取材自央視)

據報導，李男是211名校畢業生，此前一直未婚，在上海有自己的餐館，妻子李男環46歲有兩段婚姻，還帶著兩個孩子，在李男的餐館當服務員。沒人相信他們會走在一起，而且兩人婚後出入形同陌路，有名無實。

後經法醫驗屍，死者生前有被拳頭打擊和捂悶痕跡，因此認定她是被推下的。而且民警還發現，李男不僅在婚後交往著一名19歲的在校情人，還在妻子剛死後不久，就在酒店招妓。

警方調查發現，李男百萬債務纏身，案發前透支多張自己和妻子名下銀行卡，李男殺人動機是騙取巨額保險金。

2022年7月，大連中院判決李男故意殺人罪、保險詐騙等罪死刑；2023年12月遼寧高院駁回李男上訴，維持原判。

李男在輪船上帶著妻子看海。(取材自央視)
李男在輪船上帶著妻子看海。(取材自央視)

保險 高院

上一則

軍工反腐仍進行 浦東書記落馬 意在敲打韓正、江綿恒？

延伸閱讀

中國21歲男旅遊花光學費 攜蟑螂、毛髮一路敲詐63酒店

中國21歲男旅遊花光學費 攜蟑螂、毛髮一路敲詐63酒店
隨機殺人頻傳 中公安部長：在風險源頭防控上多出實招

隨機殺人頻傳 中公安部長：在風險源頭防控上多出實招
日本山口縣傳意外…海域拖船、遊艇碰撞 4人落海釀3死

日本山口縣傳意外…海域拖船、遊艇碰撞 4人落海釀3死
翻越欄杆…遊客逗弄餵食斑點鬣狗 北市動物園要告

翻越欄杆…遊客逗弄餵食斑點鬣狗 北市動物園要告

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自快科技)

「丐幫第58任幫主」直播中遇橫禍身亡 網友目睹全過程驚呆

2024-11-23 08:00
警方出示的屍檢報告。(取材自紫牛新聞)

甘肅高三女陪閨密赴宴被灌酒 遭2男強姦致死 屍檢曝細節

2024-11-21 07:30
前中國體操女隊隊員吳柳芳在社交媒體平台上發布了一系列跳舞視頻，穿著性感、動作撩人。( 視頻截圖)

中金牌得主跳擦邊舞 挨轟「給體操扣屎盆」卻因禍得福

2024-11-24 06:30
上海女子參加的南極郵輪旅遊。(取材自新民晚報)

上海夫妻花19萬去南極 少打一個字…得分房跟陌生人睡

2024-11-21 15:22

超人氣

更多 >
40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃
美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物
曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」

曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」
整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑

整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑
Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級

Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級