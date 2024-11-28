中國男子在泰國掉落枯井 呼救聲被當鬧鬼 結局引發熱議

搜救人員下井救人。（取材自瀟湘晨報）

近日，在泰緬邊境 的來興府，22歲中國籍男子柳傳義（Ryu Chuan-i，音譯）不知何故掉進一處偏僻森林裡的廢棄水井裡，被困72小時。他曾大聲呼喊求救，但當地村民誤以為鬧鬼，不敢上前查看，直到有人報警，警方才救出虛弱的柳傳義，經送醫救治後已無生命危險。

據瀟湘晨報引述「曼谷郵報」報導，當地警方是在11月24日接到報警，稱一處荒涼的森林不時傳來詭異叫聲，嚇得附近居民不敢入睡。警察與搜救人員趕到現場，進入森林後搜救並大喊，該疑似鬼叫聲音也大喊跟著回應。

警方和搜救人員聽聲辨位，終於在森林裡找到一口10米深的廢棄水井，並發現一名男子被困在井底，這名男子就是柳傳義。搜救人員立刻以繩索下井將柳傳義救出，發現其非常虛弱，左手腕骨折、腦震盪、全身瘀青，立刻將他送往醫院。

救援現場，柳傳義已虛弱到幾乎無血色。（取材自瀟湘晨報）

柳傳義表示，自己在井裡3天3夜，沒有食物和水。附近居民表示，他們早在3天前，便聽聞森林裡有奇怪的哭聲，但由於該地方太黑暗和荒涼，沒有人敢去找聲音來源。

目前，當地警方已經聯繫移民 局，調查事件的來龍去脈。當地官員表示，他們將在井口加裝蓋子，避免類似事件再次發生。

中國不少網友則慶幸他命大，但許多人不解他為什麼跑去那麼偏遠的森林裡：「這事挺無語滴」，「你去那麼偏僻的地方幹什麼？」，「泰緬邊境， 膽子不小，還沒來得及噶腰子，倒先掉井裡了」，「可見泰國 那種地方平時就有多瘆人」，「被人扔下去的？」。