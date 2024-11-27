我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2歲小女孩跋涉3千公里偷渡美國 非法移民悲歌

富商遺產留情婦 法院：婚外情違公序 但非婚生女可繼承80%

中國新聞組／北京27日電
朱某手寫的遺囑。（取材自紅星新聞）
朱某手寫的遺囑。（取材自紅星新聞）

近日，廣東惠州一場遺產繼承官司引發關注。朱姓富商去世後，留下遺囑將遺產留給黃姓婚外情對象和非婚生女兒。法院認定，贈與黃女的部分因有違公序良俗無效，而非婚生女兒則可繼承遺產的八成。富商婚生女兒認為，父親的財產有部分來自母親，無法接受母親的遺產流向「傷害她的第三者」，將向高院申請再審。

紅星新聞報導，富商朱某2023年去世，而他在2021年的手寫遺囑中提到，「我身後的一切財產均由黃某及女兒朱某博繼成（遺囑原文，應為承）」。黃某希望，法院判決朱的遺產全部由她和女兒朱某博繼承。然而富商的婚生子女朱某蕙認為，自己的母親先於父親去世，父親繼承自母親的那部分夫妻共同財產應由自己全額繼承，剩下的遺產，應該由自己繼承80%，朱某博繼承20%。

朱某慧強調，父親在與母親婚姻關係存續期間出軌，並生下女兒朱某博，導致母親受刺激而出現精神疾病，之後又癱瘓在床，不具備立遺囑的能力，「如果她能立遺囑的話，肯定不願意把自己的財產給第三者」。

然而中國民法典規定非婚生子女享有與婚生子女同等權利，最終法院判定，非婚生女朱某博繼承遺囑中的50%和另一部分的6成，即總遺產的80%，婚生女兒朱某蕙繼承20%。而黃某之所以成為受遺贈人與非婚生女朱某博具有密不可分的因果關係，有違公序良俗，無法得到朱某遺產。

判決一出，網友大喊「離譜」，直呼「鼓勵當三」、「婚姻有什麼保障？連婚生子女的權益都保護不了」、「小三有錢花，小孩有繼承權沒有債務，去哪找這樣的好事」；也有人嘆「法律規定就是這樣」。

高院

上一則

生完雙胞兒 貴州95後寶媽又生3胞女 一句話訴心聲

下一則

山東女大生中毒求救 男醫被擋女舍外 宿管還誇做得好

延伸閱讀

「什麼樣的男人都試過」 62歲關之琳被拍到小鮮肉伴遊

「什麼樣的男人都試過」 62歲關之琳被拍到小鮮肉伴遊
港粵港經貿合作AI、物流…逾千億 港企盼3年產值翻倍

港粵港經貿合作AI、物流…逾千億 港企盼3年產值翻倍
關之琳40年前當富商小三 今同框舊愛不尷尬

關之琳40年前當富商小三 今同框舊愛不尷尬
避險基金投資人貝森特獲提名財長 女富商羅夫勒將任農業部長

避險基金投資人貝森特獲提名財長 女富商羅夫勒將任農業部長

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自快科技)

「丐幫第58任幫主」直播中遇橫禍身亡 網友目睹全過程驚呆

2024-11-23 08:00
警方出示的屍檢報告。(取材自紫牛新聞)

甘肅高三女陪閨密赴宴被灌酒 遭2男強姦致死 屍檢曝細節

2024-11-21 07:30
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

2024-11-19 07:30
前中國體操女隊隊員吳柳芳在社交媒體平台上發布了一系列跳舞視頻，穿著性感、動作撩人。( 視頻截圖)

中金牌得主跳擦邊舞 挨轟「給體操扣屎盆」卻因禍得福

2024-11-24 06:30
上海女子參加的南極郵輪旅遊。(取材自新民晚報)

上海夫妻花19萬去南極 少打一個字…得分房跟陌生人睡

2024-11-21 15:22

超人氣

更多 >
退休存款放哪最安全 專家推薦這3個地方

退休存款放哪最安全 專家推薦這3個地方
美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退

美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退
核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕
非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的

非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的
新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝

新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝