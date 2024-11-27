富商遺產留情婦 法院：婚外情違公序 但非婚生女可繼承80%

朱某手寫的遺囑。（取材自紅星新聞）

近日，廣東惠州一場遺產繼承官司引發關注。朱姓富商去世後，留下遺囑將遺產留給黃姓婚外情對象和非婚生女兒。法院認定，贈與黃女的部分因有違公序良俗無效，而非婚生女兒則可繼承遺產的八成。富商婚生女兒認為，父親的財產有部分來自母親，無法接受母親的遺產流向「傷害她的第三者」，將向高院 申請再審。

紅星新聞報導，富商朱某2023年去世，而他在2021年的手寫遺囑中提到，「我身後的一切財產均由黃某及女兒朱某博繼成（遺囑原文，應為承）」。黃某希望，法院判決朱的遺產全部由她和女兒朱某博繼承。然而富商的婚生子女朱某蕙認為，自己的母親先於父親去世，父親繼承自母親的那部分夫妻共同財產應由自己全額繼承，剩下的遺產，應該由自己繼承80%，朱某博繼承20%。

朱某慧強調，父親在與母親婚姻關係存續期間出軌，並生下女兒朱某博，導致母親受刺激而出現精神疾病，之後又癱瘓在床，不具備立遺囑的能力，「如果她能立遺囑的話，肯定不願意把自己的財產給第三者」。

然而中國民法典規定非婚生子女享有與婚生子女同等權利，最終法院判定，非婚生女朱某博繼承遺囑中的50%和另一部分的6成，即總遺產的80%，婚生女兒朱某蕙繼承20%。而黃某之所以成為受遺贈人與非婚生女朱某博具有密不可分的因果關係，有違公序良俗，無法得到朱某遺產。

判決一出，網友大喊「離譜」，直呼「鼓勵當三」、「婚姻有什麼保障？連婚生子女的權益都保護不了」、「小三有錢花，小孩有繼承權沒有債務，去哪找這樣的好事」；也有人嘆「法律規定就是這樣」。