嫌貴就別點…上海1鍋白粥賣200元 店家標榜用這些食材熬煮

上海某飯館一鍋白粥要價200元，店家霸氣表示，「不願吃就不要點」。（取材自微觀上海）

近日有網友說自己在上海遇到了「白粥刺客」，一鍋2到3人份的白粥要價100元（人民幣，下同，約13.8美元），引發網友熱議，甚至上了微博 熱搜。

中國新聞周刊報導，一名網友日前在上海一間餐廳用餐，發現該店一鍋2到3人份的白粥要價100元，4到6人份的則為200元，但是內容物就真的只有白粥和一些醃漬 小菜。

該網友說明，該餐廳主打潮汕砂鍋粥，2人份的招牌海鮮粥要價199元，而同份量的白粥也要100元，卻除了醃漬物外沒有其他配料，而且自己點的這鍋白粥底部還燒糊了。

該餐廳受訪表示，這道白粥之所以價格不斐，是因為使用來自阿爾卑斯山的法國品牌礦泉水，人工熬煮東北有機大米，其他粥品則是使用普通過濾水。

店長表示，白粥一開始不是要賣給大眾的，是老闆的朋友嘗過，覺得好吃就放到菜單上了，「十幾年前就已經是這個價格了」。店長並表示，白粥本來就不是店內的主打商品，不願意吃就不要點，更說「嫌貴的都不是我們終極顧客」。

上海市監部門表示，將與相關負責人確認情況，不過價格是否過高還是要看實際情況，不好隨便定義。如果是沒有明碼標價，或有哄抬物價的情形，將會進行管制。

多數網友認為，只要店家不是強制性消費、有明碼實價就沒什麼問題，且人工、店租成本都應該算上；還有人直言，「奢侈品的成本價又有多少？星級套房也是一樣的為什麽沒有人去噴？」