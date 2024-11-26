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以「絲」代「絨」 央視揭南通羽絨服騙局 「不保暖恐致病」

中國新聞組╱北京26日電
央視「財經調查」揭發江蘇假羽絨服騙局。(取材自央廣網／視頻截圖)
央視「財經調查」揭發江蘇假羽絨服騙局。(取材自央廣網／視頻截圖)

在中國有「紡織之鄉」之稱的江蘇南通市，「假羽絨製品」氾濫，官媒央視揭露當地企業以「絲」代「絨」，販售填充偽劣品的假羽絨服、羽絨被，成本相差一倍以上。專家指出，「飛絲」填充羽絨服不保暖且缺乏高溫消毒，可能會致病。

所謂「飛絲」，是指在羽絨加工過程中，從羽毛上脫落下來的單根短絲。央視財經節目「財經調查」暗訪南通電商發現，一些網售低價羽絨服存在填充物造假的情況，為了控制成本，以「飛絲」冒充「羽絨」，並偽造質檢報告。

報導說，同樣一款外觀的羽絨被，充90%羽絨，成本800元；充「高絲」，成本只要400元。用「飛絲」冒充「羽絨」已成當地市場「公開的祕密」，這些不達標的假羽絨被除了被消費者買回家中，也會流向飯店、民宿等場所。

直播主透露，用「絲」取代「絨」，成品在外觀上幾乎難以辨別，手感也極為相近，為了避免消費者發現破綻，他們賣的被子僅一格填充羽絨，其他全都是絲；而標明絨子含量的檢驗檢測報告、羽絨充氣標，也是他們成批採購來的，一套成本僅1元至2元。

羽絨服產業同樣充斥亂象，有商家把合格羽絨服的檢測報告用在不合格的產品上，為了牟取利益還「分倉」發貨來躲避監管，監管嚴的地方就發好貨，監管不嚴的地方就發「充絲」的。

假羽絨服生產過程中粉塵過多，工人們都戴著面具。(取材自央廣網／視頻截圖)
假羽絨服生產過程中粉塵過多，工人們都戴著面具。(取材自央廣網／視頻截圖)

在央視報導之後，南通市場監管局發布通報，已連夜針對相關違法行為進行查封扣押、立案查處。

第一財經報導指出，南通假羽絨服並非個案，11月初，浙江湖州市織里鎮公安搗毀一個生產、銷售偽劣羽絨服窩點，涉案企業用「粉碎毛」來生產羽絨服，以降低成本。

報導說，粉碎毛、飛絲材料是由鴨、鵝毛的邊角廢料粉碎以後成為絲絨狀，生產成羽絨製品後保暖效果差，還存在致病風險。央視記者更直擊工廠生產過程中充滿粉塵，現場工人須配戴專業面具，避免粉塵吸入體內。

央視「財經調查」踢爆假羽絨服以邊角料的飛絲替代羽絨。(取材自央廣網／視頻截圖)
央視「財經調查」踢爆假羽絨服以邊角料的飛絲替代羽絨。(取材自央廣網／視頻截圖)

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