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調崗、降薪… 長城汽車被爆「惡意裁員」上百人

中國新聞組／北京26日電
長城汽車旗下品牌Ora在倫敦展示電動車。（路透）
長城汽車旗下品牌Ora在倫敦展示電動車。（路透）

長城汽車前員工日前爆料稱，長城汽車通過非協商一致調崗、降薪等方式惡意裁員，涉及人數達上百人。

江南都市報引述南財快訊報導，爆料人稱，人事部門以「近一年內三次績效考核結果為D，視為不勝任當前崗位要求」為依據，將她由技術類崗位調整至倉管崗位，工資也降至3000元人民幣(約414美元)/月，與調整之前的薪資出現較大差距。對於該調整她表示明確拒絕，與人事協商時也未達成一致。

爆料人還表示，調崗通知書稱其一年內三次績效考核結果為D的說法並非屬實，因為她近一年內三次的季度績效分別為C、C、D。且對於2024年第三季度的評級D，她也表示不認可並且沒有簽字。

此外，爆料人提供的「解除/終止勞動合同通知函」顯示，調整崗位後，她因未按照要求到崗工作，曠工時間達到三天，違反了長城汽車的相關規定，長城汽車決定與她解除勞動關係。

但爆料人提供信息顯示，她於上述曠工時間進入了長城汽車園區打卡，並在原崗位進行工作。為何沒去調整後崗位工作？爆料人表示，她在工作軟件「釘釘」上書面通知了人事拒絕調崗，但人事未進行回應，三天之後就發來了解除勞動合同通知。對此，她表示並不認可並要求賠償，目前其與公司正處在勞動仲裁階段。

據報導，長城汽車證券部方面尚未回覆請求置評的郵件。

另據界面新聞報導，多位長城汽車前員工證實存在上述情況，只是時間較為分散，陸續被裁人數累積上百人。目前大部分涉事員工依靠個人發起的仲裁和訴訟方式進行維權，而非集體訴訟。

一位前長城汽車員工表示，據他所知已通過訴訟維權的員工就有二、三十人，還在訴訟流程中的十幾人，「有的已經拿到錢了，有的還在準備資料。」

該名員工維權周期較長，2021年被長城汽車公司解除勞動合同，此後維權長達兩年。這位前員工表示，他拒絕長城突然安排的軍訓（發放保底最低工資2000元左右）後就被通知調崗，工資由3萬元降到1萬元。後來長城以超過三天未去新崗位報到為由，解除了勞動合同。

這種情況也得到了多位長城前員工的證實。

除了通過調崗降薪解除合同，長城還存在以「工作失誤」為由解除勞動合同等情況，且沒有賠償，原本應得的加班費也沒有發放。有員工經過仲裁後，才拿到應有賠償。

一位處理過公司勞務糾紛的律師表示，長城汽車這種解除勞動合同的行為可視為侵害勞動者權益。在實際勞動糾紛中，是否屬違法則需要具體裁決。

據報導，經過仲裁、訴訟等手段，有人獲得了賠償金或加班費，有人部分訴求被駁回。

裁員 證券

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