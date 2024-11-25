小學生霸凌弱者 寧夏警「以暴制暴」遭撤職 網友炸鍋了

寧夏警察腳踹小學生的景象全被拍下。（視頻截圖）

寧夏固原市一名母親23日晚間在社群媒體發布影片控訴，自己12歲的孩子遭派出所員警痛毆，引發眾怒。當地警方不到一日火速通報調查結果，並宣布撤銷動手的王姓副所長行政職務。不過，通報也連帶披露，12歲男孩是因霸凌中年級學生，並在處理過程中自行離開現場，而遭到王姓副所長出手教訓，因此湧現大量網友為副所長叫屈。

根據網傳監視器影片，兩名穿著警察制服的男子在路上行走，一名男孩向他們迎面走來。雙方相遇後，兩名穿著制服的男子攔住那名男孩，其中一人對男孩掌摑、毆打，45秒內打了9下，男孩雙手抱住頭部，但員警動作未歇，持續將男孩踢踹至倒地。甚至再拉著倒地男孩的頭髮，還用膝蓋頂了男孩的頭部。

寧夏固原市原州區公安分局11月24日發布警情通報指，固原市、原州區兩級公安機關成立聯合工作小組第一時間介入調查，並將相關情況進行通報。

通報稱，11月22日下午3時多，張易派出所接到轄區群眾電話報警稱其孩子在學校被同校學生毆打，王姓副所長立即帶領值班人員出警。到達現場後，該校兩名三年級學生反映被同校六年級學生馬姓男孩多次毆打。警方便對現場人員資料進行登記、核實相關狀況，並安撫傷者及其家屬情緒。

期間，馬姓男孩自行離開現場，王姓副所長於是帶著戴姓輔警找回馬姓男孩，同時對其踢打，後將其帶回班主任辦公室等待家長。網傳相關影片中動手事件即為王姓副所長、戴姓輔警找到馬姓男孩時發生。

通報續指，事發後原州區公安分局立即配合馬姓男孩家長帶孩子到醫院檢查治療，經醫院電腦斷層掃描CT、超音波和醫生現場檢查，馬某某身體臉部、後腰體表有輕微軟組織挫傷。

上述通報結果出爐，意外曝光馬姓男孩是校園霸凌的加害者，也讓許多網友對王姓副所長遭撤職的處分抱屈，有網友表示：「如果是校園霸凌，那我覺得打得好」；「爸媽不管警察管，打的好」。

也有網友不認同，表示「警務人員毆打12歲的孩子，評論裡還在叫好？我不懂！」；直言「這個副所長搭上自己的前程來教育這個12歲的不良少年，代價有點大」。