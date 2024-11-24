過度診療、重複收費 7醫院被點名騙保近9000萬

中國國家醫保局調查後指出，7家醫院違法違規金額合計近9000萬人民幣。為內蒙自治區人民醫院。（中新社）

國家醫保 局官微23日發文披露了今年飛行檢查中，發現七家醫院存在過度診療、重複收費等違法違規行為，涉及詐騙醫保金額合計近9000萬元人民幣（約1242萬美元）。其中包括將主要作為青春期、正常妊娠等診斷依據的促卵泡刺等激素，用於2500多名60歲以上患者；一次住院卻無指徵開展四次梅毒、三次丙肝檢測 ；創面小卻按大換藥等隨意重複收取手術費用等，情況離譜。

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據央視、第一財經報導，國家醫保局通報內蒙古自治區人民醫院、江西省九江市第一人民醫院、吉林省長春市中醫院、河北省石家莊市人民醫院、甘肅醫學院附屬醫院（平涼市人民醫院）、山東省濟南腎病醫院、黑龍江省黑河市五大連池福康醫院等七家醫院存在過度診療、重複收費、超標準收費、分解收費等違法違規行為。前五家均為地方知名的大三甲醫院。

違法違規金額排在前三為：內蒙古自治區人民醫院存在82項問題，違法違規金額3466.7萬元；河北省石家莊市人民醫院存在86項問題，違法違規金額2000.9萬元；吉林省長春市中醫院該院存在38項問題，違法違規金額1638.7萬元。

以過度診療為例，促卵泡刺激素、促黃體生成素、泌乳素、雌二醇、孕酮睪酮、人絨毛膜促性腺激素測定，主要作為青春期發育指標、妊娠異常監測等診斷依據。但河北省石家莊市人民醫院為2500多名60歲以上患者開展上述性激素檢測，幾乎沒有臨床意義。

內蒙古自治區人民醫院對短期住院患者，一次住院多次開展「糖化血紅蛋白」檢測，對大量患者同時開展「C-反應蛋白」與「超敏C反應蛋白」兩種檢測。相當於一天內採用多種方式測身高，浪費醫療資源。

在重複收費方面，江西省九江市第一人民醫院開展椎間融合器植入植骨融合術，已對應收費的同時，重複收取脊髓和神經根粘連松解術、減壓術費用。這相當於計算機維修，不僅收取維修費，還收取計算機開機、登錄費。

在超標準收費方面，河北省石家莊市人民醫院開展腔鏡類微創類手術，創面較小，但術後按「大換藥」標準收取換藥費用。這相當於消費者購買小瓶礦泉水，但商店按桶裝水收費。

國家醫保局表示，部分定點醫療機構自查自糾嚴重不到位。內蒙古自治區人民醫院在規定時間內自查自糾退回醫保基金金額為0（飛檢結束2周後，該院退回3.23萬元），且屢查屢犯。

不退或是只退回極小比例的醫保基金是這七家醫院敷衍應付自查自糾的主要表現。有醫保基金監管人士表示，醫保基金是人民群眾的「看病錢」「救命錢」，近年每年追回醫保基金約200億元，按10億醫保居民計算，每年可為每人省出20元的參保費 。