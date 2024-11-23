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王寶強涉欺詐劇情翻轉？演員家長：已資助2年學雜費

中國新聞組／北京23日電
「八角籠中」劇照。（取材自極目新聞）
「八角籠中」劇照。（取材自極目新聞）

藝人王寶強被舉報涉嫌欺詐案，「八角籠中」中小演員蘇朗達爾基的父親昨發聲，稱自家孩子的確受到王寶強資助學雜費、生活費，「非常感恩」。涉事恩波格鬥俱樂部稱其在簽協議時被王寶強哄騙，原協議6500萬元（人民幣，下同）沒有兌現。「八角籠中」製片人劉勇力則指責該俱樂部貪得無厭。律師則稱現有證據不能證明王寶強詐騙，因前一份協議當事人並未簽字。

據極目新聞報導，「王寶強被舉報涉嫌欺詐」話題前天衝上熱搜引發廣泛關注。成都恩波格鬥俱樂部向警方報案稱，王寶強及其公司涉嫌詐騙。雙方曾合作拍攝「八角籠中」，但在票房分成上存在爭議。對此，王寶強工作室予以否認，「八角籠中」製片人劉勇發文力挺王寶強。

恩波格鬥俱樂部昨發聲明回應稱，在簽協議時被王寶強哄騙了，原協議約定超過9億元的票房5%分帳（即總票房22億-9億元的5%，約合6500萬元），一直沒有兌現。住院期間的實際費用近200萬元，王寶強只支付了30萬元，卻聲稱是自己全部支付的，自己嘗試聯繫無數次未果才選擇報警。

對此，21日晚，王寶強工作室發文回應稱，「白紙黑字簽訂的分文不差，承諾過的幫助也從未食言。無愧於心，也絕不負信任，我們靜待法律結果」。隨後，「八角籠中」電影製片人劉勇在微博發長文力挺王寶強，並痛斥八卦媒體偷錄錄音斷章取義、再三汙蔑抹黑，稱恩波格鬥俱樂部「上演一齣農夫與蛇，索求無度，貪得無厭」，還公開家長感謝信息及兩年的轉帳紀錄。

22日，「八角籠中」中小演員蘇朗達爾基的父親也發聲，稱自家孩子這兩年的確受到王寶強的資助，「小孩的學雜費、生活費都是他提供的，自己非常感恩」。

對於這起糾紛，河南澤槿律師事務所主任付建表示，恩波格鬥俱樂部稱存在兩份協議，前一份約定授權費40萬元及票房9億元內不分帳、超9億元給俱樂部5%票房分帳，後一份授權費變為20萬元且無票房分帳條款，兩份協議關鍵條款差異大，易引發爭議。

但現有證據仍不能證明王寶強方存在詐騙。因前一份協議當事人並未簽字，而後一份協議雙方簽字能夠表示當事人達成合意。如果俱樂部能夠證明後一份協議的簽訂存在欺騙等情形，該協議可能因意思表示不真實而存在效力瑕疵。

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