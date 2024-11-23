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南寧債主用高音喇叭貼身追債2天3夜 還睡在欠債人門口

中國新聞組／廣州23日電
楊女手持喇叭寸步不離地跟著張女。（取材自南國早報）
楊女手持喇叭寸步不離地跟著張女。（取材自南國早報）

廣西南寧一名楊姓女子為追債，手持高音喇叭貼身跟隨張女穿過大街小巷，並以喇叭大聲播放「老張，癩皮狗，還錢，還錢」，不僅寸步不離地跟隨張女，甚至尾隨進入張女所租住的公寓房間，與她徹夜共處一室，還打地鋪睡在張女家門口，前後2天3夜，讓張女不勝其擾。

據南國早報報導，今年1月，楊男、張女等人共同組建了一家公司，其中，楊男出資220萬元（人民幣，下同）。4月，因經營理念不同，雙方簽訂了終止合作協議，約定楊男退股，張女分批退還對方的投資款，至11月20日全部退完。

然而，至11月20日，張女僅退款數十萬元。對此，楊男認為張女要麼是挪用了投資款，要麼是耍賴。張女則表示，因其他項目引發的經濟糾紛，導致她的銀行帳戶被凍結，要等法院判決才可能解凍。

11月18日下午6時，楊男一方的蔣男、楊女來到張女的店裡，手持喇叭播放討債聲。當晚，張女待在店裡無法休息，蔣男、楊女也守了一個通宵。

19日，張女打車回雲景路的公寓，她一上出租車，蔣男、楊女也跟著上了車。回到公寓，張女打開房門，蔣男、楊女也跟著進去，並長時間用手提喇叭對著張女的耳朵播放討債聲，深夜才關掉喇叭。據了解，公寓是單間配套，只有一張大床。當晚，蔣男睡在沙發上，楊女穿著鞋睡在床上。

20日晚，張女返回公寓時，迅速把尾隨者關在房門外。對方在門外反覆嘗試開門密碼，並長時間捶門。張女報了警，南寧市公安局鳳嶺派出所民警到場將雙方帶回處理。

當晚，從派出所出來後，楊男一方的一男一女又跟隨張女返回公寓，用紙板鋪在門外地上睡了一宿，張女的鄰居將情況反映至物管處。

21日上午，張女說，當天上午10時，她坐動車去出差，楊男一方的人被攔在進站口，她暫時擺脫了他們。

對此，廣西桂新律師事務所律師李國梁認為，楊男一方手持喇叭大聲播放的內容屬於以侮辱性言辭討債，可能侵犯了張女的名譽權；貼身跟隨張女，甚至尾隨進入其租住的公寓，睡在張女房間等行為，侵犯了張女的私人生活空間和個人隱私；他們未經同意進入張女租住的公寓，並在被關門外後反覆嘗試開門密碼、長時間捶門等，可能涉嫌非法侵入他人住宅，侵犯了張女的住宅安寧權。

此外，他們在公共場所使用高音喇叭播放討債內容，若達到擾亂社會秩序的程度，則違反了治安管理處罰法，或會面臨警方的處罰。

張女可以向法院提起人格權侵權訴訟，要求停止侵權、賠禮道歉並索賠損失；若行為持續，可向公安機關報案，以尋釁滋事或擾亂治安為由要求調查處理。

李國梁表示，根據雙方的合同約定，張女有退回款項的義務，若張女違反約定，楊男可向人民法院提起訴訟，通過正當手段主張合法權益。

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