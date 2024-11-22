我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府「老李牛肉麵」掌杓者曝光 台外交圈家鄉味 加量不用錢

饒舌音樂大咖史努比狗狗 住南加華人區20年沒人巧遇過　

王寶強電影拍完不認帳？格鬥俱樂部提告索票房分紅1.1億

中國新聞組／北京22日電
演員王寶強拍攝電影「八角籠中」獲得21億票房。(取材自半島全媒體)
演員王寶強拍攝電影「八角籠中」獲得21億票房。(取材自半島全媒體)

電影「八角籠中」去年上映，王寶強演出協助格鬥少年走出大山的經過。但他卻在一年後被協助拍攝的格鬥俱樂部提告「涉嫌欺詐」，該俱樂部稱王寶強承諾5%票房(1.1億人民幣，約1540萬美元)分成，但卻「翻臉不認帳」沒給任何回報，導致俱樂部現在經營困難。王寶強工作室21日回應「白紙黑字簽訂的分文不差」，稱無愧於心，將靜待法律結果。

來源：九派新聞

大河報報導，有博主21日發文曝光成都恩波格鬥俱樂部的負責人去報案，說當初與王寶強合作拍電影「八角籠中」時，俱樂部給了王寶強電影全力支持，耗時五年投入的人力物力財力高達百萬元。俱樂部曾被承諾拿5%的票房分成，但王寶強沒給任何回報，導致俱樂部現在經營出現很大問題。

目前，警方已受理了恩波俱樂部報案，並向恩波俱樂部出具了回執，接下來將展開調查。

公開資料顯示，「八角籠中」是王寶強自導自演的第二部電影，該片總票房突破21億元，累計觀影人次超過5156萬。該片還入圍2024中澳國際電影節南十字星大獎。

九派新聞報導，今年10月，有博主直播爆料王寶強「慈善人設翻車」，稱他曾在拍攝電影時承諾資助小演員們到大學畢業，如今卻並未兌現。

該直播間還曝光其中一名參演「八角籠中」的小演員馬虎的言論，稱關於王寶強所說的資助，到現在為止也沒有任何的聯繫和幫助。消息傳出後，引發大批網友討論。王寶強此前曾公開表示會資助參演電影的孩子們讀大學，負責他們的生活費和學費，「希望他們多年以後能有電影中的初心和能量」。

八角籠中的電影海報。(取材自九派新聞)
八角籠中的電影海報。(取材自九派新聞)

王寶強工作室21日晚間發布一則博文稱：「白紙黑字簽訂的分文不差，承諾過的幫助也從未食言。無愧於心，也絕不負信任，我們靜待法律結果。」

天眼查App顯示，王寶強名下共關聯9家企業，其中5家為存續狀態，包括王寶強（上海）影視文化工作室、北京寶億嶸影業有限公司、北京樂開花管理諮詢有限公司等，王寶強均擔任股東，其商業版圖包括影視、股權投資

值得一提的是，王寶強實控的北京樂開花影業有限公司已成功註冊多枚「八角籠中」商標，國際分類涉及珠寶鍾表、廣告銷售等，同時還登記了八角籠中美術和文字作品著作權。

投資 入圍 App

上一則

87版紅樓夢「鴛鴦抗婚」令人難忘 扮演者鄭錚61歲病逝

下一則

日媒：數據顯示 中國量子技術專利數超美、全球第一

延伸閱讀

中國抵制金馬獎典禮第6年 85中國人申請赴台與會

中國抵制金馬獎典禮第6年 85中國人申請赴台與會
黃曉明新片票房仆街 網喊：新劇搭檔趙麗穎「快跑」

黃曉明新片票房仆街 網喊：新劇搭檔趙麗穎「快跑」
黃曉明新片犧牲大 票房卻翻車 網酸女友葉珂害的

黃曉明新片犧牲大 票房卻翻車 網酸女友葉珂害的
巨石強森聖誕劇「紅色1號」 首周末票房奪冠

巨石強森聖誕劇「紅色1號」 首周末票房奪冠

熱門新聞

薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

2024-11-15 12:09
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

2024-11-18 07:30
在各方協助下，美籍婦人西亞克斯找到中國失散親人的後代；圖為她拿著父親和同父異母姊姊石群葉的照片。(取材自紅星新聞)

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

2024-11-16 07:30
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

2024-11-19 07:30
江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院徐姓畢業生疑因不滿未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿，昨晚憤而回校持刀殺人。(取材自微博)

8死17傷 江蘇技校畢業生控學校不給畢業證 返校無差別殺人

2024-11-16 19:50
薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜家世顯赫 傳任跨國企業分析師

2024-11-15 00:50

超人氣

更多 >
這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘
35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它
紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑
烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名
當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？

當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？