王寶強電影拍完不認帳？格鬥俱樂部提告索票房分紅1.1億

演員王寶強拍攝電影「八角籠中」獲得21億票房。(取材自半島全媒體)

電影「八角籠中」去年上映，王寶強演出協助格鬥少年走出大山的經過。但他卻在一年後被協助拍攝的格鬥俱樂部提告「涉嫌欺詐」，該俱樂部稱王寶強承諾5%票房(1.1億人民幣，約1540萬美元)分成，但卻「翻臉不認帳」沒給任何回報，導致俱樂部現在經營困難。王寶強工作室21日回應「白紙黑字簽訂的分文不差」，稱無愧於心，將靜待法律結果。

來源：九派新聞

大河報報導，有博主21日發文曝光成都恩波格鬥俱樂部的負責人去報案，說當初與王寶強合作拍電影「八角籠中」時，俱樂部給了王寶強電影全力支持，耗時五年投入的人力物力財力高達百萬元。俱樂部曾被承諾拿5%的票房分成，但王寶強沒給任何回報，導致俱樂部現在經營出現很大問題。

目前，警方已受理了恩波俱樂部報案，並向恩波俱樂部出具了回執，接下來將展開調查。

公開資料顯示，「八角籠中」是王寶強自導自演的第二部電影，該片總票房突破21億元，累計觀影人次超過5156萬。該片還入圍 2024中澳國際電影節南十字星大獎。

九派新聞報導，今年10月，有博主直播爆料王寶強「慈善人設翻車」，稱他曾在拍攝電影時承諾資助小演員們到大學畢業，如今卻並未兌現。

該直播間還曝光其中一名參演「八角籠中」的小演員馬虎的言論，稱關於王寶強所說的資助，到現在為止也沒有任何的聯繫和幫助。消息傳出後，引發大批網友討論。王寶強此前曾公開表示會資助參演電影的孩子們讀大學，負責他們的生活費和學費，「希望他們多年以後能有電影中的初心和能量」。

八角籠中的電影海報。(取材自九派新聞)

王寶強工作室21日晚間發布一則博文稱：「白紙黑字簽訂的分文不差，承諾過的幫助也從未食言。無愧於心，也絕不負信任，我們靜待法律結果。」

天眼查App 顯示，王寶強名下共關聯9家企業，其中5家為存續狀態，包括王寶強（上海）影視文化工作室、北京寶億嶸影業有限公司、北京樂開花管理諮詢有限公司等，王寶強均擔任股東，其商業版圖包括影視、股權投資 。

值得一提的是，王寶強實控的北京樂開花影業有限公司已成功註冊多枚「八角籠中」商標，國際分類涉及珠寶鍾表、廣告銷售等，同時還登記了八角籠中美術和文字作品著作權。