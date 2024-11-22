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上汽供應商爆欠薪 數百工人討不到錢、組人牆堵路抗議

中國新聞組／北京22日電
上海國利公司長期拖欠工資，逼迫工人辭職，逼使員工走上街頭、堵路維權。(取材自X平台)
上海國利公司長期拖欠工資，逼迫工人辭職，逼使員工走上街頭、堵路維權。(取材自X平台)

上汽集團供應商上海七寶國利真皮公司疑因拖欠工資及逼迫員工自行辭職，引發數百名工人在21日堵路抗議。現場畫面可見身穿藍色和白色廠服的工人一字排開，堵住一條主幹線道路。其後警方對部分堵路工人進行驅散和抓捕，引起現場工人呼喊騷動，有多人被強行帶走。

來源：昨天

自由亞洲電台報導，事件發生在早上上班繁忙時間，大批穿白色外衣或長褲的人員堵塞了滬松公路與中春路口交界處，阻斷交通。

有員工在網上聲稱，他們從12日開始就沒有收到本應該發放的最低工資，工廠也擺爛了大半年，員工天天去睡覺。

另據該公司在上月向員工發出的通知，宣稱將對三年以上自顧離職的基層員工給予特別的優厚待遇，按當地最低工資標準，一次性給予三個月津貼及社會保險，並為員工保留推薦人選優先錄取名額，結合公司轉型升級後的崗位需求。

員工認為這是公司變相裁員手段，目前全廠工人已集體罷工，但公司未有意顧解決問題，因此引發員工的堵路抗議，並希望藉此起社會關注。

企業所在地七寶鎮信訪辦工作人員出，這一事件由政府牽頭處置，但不知道工會是否有代表員工與企業協商。工作人員證實，這家廠勞資糾紛並非今天發生，而是持續一段時間了。七寶鎮公安派出所警察也表示，如果不是堵路，警察不會介入勞資糾紛。

報導指出，上海國利汽車真皮飾件有限公司在1996年成立，其業務範圍廣泛，涵蓋了設計、選材、生產到銷售的全鏈條服務，並與上汽大眾、上汽通用、北京奔馳、一汽大眾等多家知名汽車廠商建立了配套夥伴關係。

而面對中國汽車市場產能過剩，以及本土品牌激烈競爭，上汽集團今年前三季利潤同比下降近四成。

上海國利公司長期拖欠工資，逼迫工人辭職，逼使員工走上街頭、堵路維權。(取材自X平...
上海國利公司長期拖欠工資，逼迫工人辭職，逼使員工走上街頭、堵路維權。(取材自X平台)

保險 裁員 罷工

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