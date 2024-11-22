真悲哀‥上海老人因3隻蝦被趕出敬老院？還被女兒丟包？

敬老院外張貼的宣傳口號。（取材自新聞晨報）

上海一名93歲曲姓老翁被敬老院趕出來，原因是為了三隻蝦？而曲男進不了敬老院的門，女兒竟直接把他丟在門口逕自離開，老人在門外待了4個多小時後暈倒送醫。兩天後老人還在醫院，敬老院已經將他的私人物品送回家，讓曲家人氣憤不已。

曲姓老翁的女兒曲女士向新聞晨報說明老人為何因「三隻蝦」被趕出敬老院的緣由，因為老人家膽固醇較高，所以她之前就和敬老院的一名李姓負責人商量，以後食堂的燒肉不要給老人吃，但有蝦的時候就多給她爸爸三隻。

和院方商量好後，一開始這樣的模式落實得很好，「但後來可能是換人了，補償方案就沒有執行」。曲女士表示，因為老人太較真，常常去食堂和他們理論，次數多了以後對方開始不耐煩，雙方就發生了肢體衝突，還去派出所驗了傷，足足花了一個月的時間，警方才調解結束。

事後敬老院通知曲女士到院溝通，表示經綜合權衡後，認為曲姓老翁不適合在院內過集體生活，希望他們把老人接回家，「但是對方情緒非常激動，協商沒有結果，他們就走掉了。」

之後敬老院發出一張通知書，稱老人在入住期間，和其他老人發生多起矛盾，經院方工作人員多次協調沒有效果。且老人對該機構服務經常挑剔，甚至發生咒罵員工，使用碗打員工的情況。為保護曲女士爸爸的權益，同時也為了保護其他住養老人以及機構員工的合法權益，決定於2024年10月25日解除雙方簽訂的「上海市養老服務合同」，老人應當自合同解除之日起十日內，搬離方松敬老院。

曲女士對此大為不滿。她認為雖然爸爸有一些問題，但是敬老院以這種方式將老人趕出敬老院，簡單粗暴。「老人是特殊的服務群體，他們是成年人但認知已退化，我們不能用常人的方法去解決老人的問題。」

11月2日中午，曲女士照例去看望爸爸，接他去外面餐館吃午飯。吃完午飯，大約12時50分，她送老人回方松敬老院休息。可是到敬老院門口，保安不給他們開門。保安說，院方不讓老人進去。曲女士站在敬老院門口跟院方溝通未果，就將老人丟在敬老院門口，逕自離開。從視頻上看，老人一直在輪椅上坐著，敬老院的保安手叉腰站在門邊，對峙很久。直到下午5時許，曲女士接到敬老院的電話，說老人暈倒，已經送往醫院。

敬老院的門衛室。（取材自新聞晨報）

對於方松敬老院「趕」走老人的說法，該院法律顧問沈律師說，他們依據的是雙方簽訂的「上海市養老服務合同」中「乙方無法適應集體生活或出現其他乙方不適宜繼續入住的情況」，養老院 有權解除服務合同，強調做法符合「民法典」關於合同解除的規定。如果曲女士不認可，可以走司法途徑。

網友針對此事發表看法，有人認為老人和其家屬的問題應該更大一些，「作為女兒不應該直接把老人扔在那裡一走了之，一副養老院不要她也不要的樣子」；但也有人覺得人人都有老的一天，敬老院應該多點耐心。