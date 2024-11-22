好尷尬…成都理工音樂會大屏幕出現不雅鏡頭 校方解釋了

成都理工大學音樂會大屏幕上出現不雅圖案。（取材自X平台）

近日，網傳成都理工大學舉辦校內音樂會，沒想到舞台大屏幕卻出現不雅動漫圖案，與音樂會主題明顯不符，全場觀眾傻眼，工作人員連忙調整。學校調查後表示，該畫面出現在學校舉辦的講座上，當時校外老師用自己的電腦連接大屏幕，網傳的圖片是電腦跳出來的廣告。

九派新聞報導，成都理工大學黨委宣傳部副部長高繼國針對網傳消息表示，不雅畫面並非出現在前幾日舉辦的音樂會上，而是學校舉辦的一個講座上。該講座邀請了校外老師，該老師使用的是自己的電腦，電腦連接了大屏幕。網傳的圖片是那位老師的電腦插件跳出來的廣告圖片，畫面彈出來幾秒後就已經處理了。

高繼國說明，當時電腦是在待機狀態，在等候老師開講時，突然彈出來一個屏保軟體的廣告，「據說是一個什麼遊戲畫面，類似二次元的那種」，畫面跳出來幾秒後就已經處理了。他解釋，該老師可能也不太懂這些新東西。

彈窗廣告的惱人問題網友頗能體會，有人說自己學校教室裡的電腦只要屏幕沒有人點擊，一會就彈出廣告來，而且都是擦邊圖片。還有人分享自己在上課時，屏幕自動彈出不雅廣告視頻，當時他還背對屏幕，還是學生反映才發現，「尬死了」。