甘肅高三女陪閨密赴宴被灌酒 遭2男強姦致死 屍檢曝細節

警方出示的屍檢報告。(取材自紫牛新聞)

有網友近日發布視頻稱，今年2月自己就讀高三的女兒，在晚自習期間被女同學帶出去和社會上的男子喝酒，女兒被多名男子灌醉後，被其中的兩名20歲左右的男子強姦致死。發帖網友王姓女子說，目前兩名涉案男子已經以強姦罪被檢方批捕，案件已經移交到隴南市中級人民法院，但此案開庭時間尚未明確。武都區人民檢察院也證實，「是有這個案子」。

王女士拿著女兒的遺照，控訴女兒遭受不幸。(取材自紫牛新聞)

紫牛新聞報導，王女表示，自己的女兒小霞是甘肅 省隴南市武都區兩水中學的高三學生，「當時她有一個女同學和校外的男子談戀愛，在2月29日晚自習期間，這名校外男子和他的朋友們邀請我女兒的同學去外面喝酒，但我女兒同學覺得只有她一個女生不太方便，就拉我女兒去作伴」。

王女說，後來在喝酒的現場有七名男子，一直灌小霞的酒，「小霞被灌醉後，被送到了其中一名男子的出租屋裡。女兒的同學先是返回了自己的住處，後來又回到我女兒所在的出租屋，看到小霞在床上已經睡著，便又離開了。緊接著出租屋內兩名男子對我女兒強姦，結果沒想到第二天悲劇就發生了。」

根據王女提供的警方屍檢報告顯示，小霞是急性酒精中毒後頸部遭受扼壓導致機械性窒息死亡，急性酒精中毒為死亡的輔助因素。

王女稱，「兩名男子只承認了強姦，並不承認我女兒的死亡與他們有關。」目前兩名涉案的20歲男子已經以強姦罪被檢方批捕，案件已經移交到隴南市中級人民法院，此案開庭時間尚未明確。隴南市武都區人民檢察院工作人員稱，「是有這個案子，具體情況需要持有關材料到單位相關部門詢問。」

對此，有網友表示「最壞的不是那個所謂閨密嗎」、「現在很多這種案件都是壞在所謂的閨密身上。家長們一定告訴自己的孩子」、「扼頸防止被害人呼救，或者是為了追求刺激，性質惡劣，正常應該判死刑」。