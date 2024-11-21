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騰訊大樓「活春宮」後 北京微軟大廈現不雅窗影 網：要關燈

中國新聞組／北京21日電
北京微軟大廈內，有員工在窗邊親熱。(取材自都市現場)
北京微軟大廈內，有員工在窗邊親熱。(取材自都市現場)

深圳騰訊總部大廈日前深夜上演「活春宮」，意外造成「耐震」的會議椅被帶火。而北京微軟大廈也出現員工的親密行為影像外流，兩人在窗前擁抱親吻，雖然無法辨識面孔，但是兩人動作激情四射，似乎一點時間都不願意浪費。兩人纏鬥的畫面看得網民也焦急的說「不能在窗戶邊上親啊」、「要關燈啊」。

江西都市現場報導，一段疑似北京微軟大廈內的不雅視頻19日在網上流出，引發關注。網傳視頻畫面顯示，一處寫字樓內，有兩人在辦公室內進行擁抱親吻等親密行為。視頻後段畫面顯示，寫字樓頂部標有Microsoft（微軟）。

查詢發現，視頻中所出現的微軟大樓疑似為位於北京市海淀區丹稜街5號的微軟亞太研發集團總部-2號樓。

微軟亞太研發集團總部一位工作人員19日下午回應，並沒有聽到過相關事宜，「我們是微軟專賣店的，跟那並不是一回事」。

官方信息顯示，微軟亞太研發集團是總部外規模最大、職能最完備的創新研發基地。

北京微軟大廈傳出不雅視頻。(取材自都市現場)
北京微軟大廈傳出不雅視頻。(取材自都市現場)

此前，深圳騰訊總部大廈也傳出親密畫面外流，兩名員工在會議室先是貌似爭吵，再來兩人在窗邊擁吻，最後在椅子上交疊晃動。由於當時是深夜時分，會議室的燈光讓在室外的人看得一清二楚，吸引路過的人抬頭拍攝。

騰訊事後也證實，當事男女是情侶，其中一人為員工。公司對此高度重視，已正式立案調查。

對此，網友留言「這種事在職場裡不少見」、「太正常了，沒啥大驚小怪的」、「職場人瘋起來，果然沒別人什麼事」; 但也有網友批評「什麼時候開始偷拍還有理了」、「真是閒的了」。

微軟 Microsoft

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